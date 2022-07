Afslører: Kæmpe lønforskelle i 'Badehotellet'

- Jeg fik 10.000 kroner om dagen, Kvinderne, som jeg spillede sammen med, fik 6000 kroner om dagen. Derfor var de sure, og det kan jeg da godt forstå.

Sådan kunne skuespiller Bjarne Henriksen fortælle tidligere på sommeren i Radio4 podcasten 'Drømmesengen' om sin tid i TV 2's successerie 'Badehotellet', som han selv medvirkede i gennem flere sæsoner som karakteren Otto Frigh.

- Jeg studsede dengang over, at vi ikke fik det samme. Det troede jeg faktisk, at vi gjorde, uddyber Henriksen overfor Ekstra Bladet.

- Damerne spurgte mig, så jeg sagde, hvad jeg fik. Det var måske heller ikke populært, fortsætter skuespilleren, der blandt andet kalder lønforskellen for 'mærkelig' og 'urimelig.'

I Radio4 podcasten og over for Ekstra Bladet fortæller skuespilleren, at der 'var stor ståhej' over, at kvinderne fik 4000 kroner mindre om dagen end mændene.

Bjarne Henriksen understreger i samme omgang over for Ekstra Bladet, at han ikke ved, om der stadigvæk er den lønkløft.

Birthe Neumann, der før har taget debatten om lønforskelle mellem mandlige og kvindlige skuespillere, medvirker også i 'Badehotellet'. Her spiller hun karakteren Fru Fjeldsø. Foto: Mike Kollöffel/TV2

Afviser

Ekstra Bladet har spurgt TV 2, om de kan bekræfte, at der er eller har været en lønkløft på 'Badehotellet', hvor kvinder typisk tjener 4000 kroner mindre om dagen sammenlignet med de mandlige skuespillere og hvad den lønforskel i så fald skyldes.

Og det kan TV 2 imidlertid ikke, oplyser fiktionschef på TV 2, Katrine Vogelsang, i en mail.

'På TV 2s produktioner aflønner vi ikke de medvirkende på baggrund af køn. På vores store produktioner med et mangfoldigt galleri af skuespillere, foregår der en individuel forhandling med de medvirkende bl.a. på baggrund af antal dage, optageperiode og anciennitet,' står der i mailen, der fortætter:

'På en serie som Badehotellet, har der gennem alle sæsoner været et cast med både nyuddannede skuespildebutanter og erfarne skuespillere med vidt forskellig anciennitet, rollestørrelse og arbejdsmængde, som de aflønnes efter.'

Ikke første gang

Bjarne Henriksen er dog ikke den første skuespiller, der sætter fokus det løngab, der er mellem mandlige og kvindelige skuespillere i Danmark.

Tidligere har skuespillere som Birthe Neumann og Lotte Andersen ligeledes sat fokus på det.

Over for Politiken afslørede Birthe Neumann i starten af august sidste år, at hun tjente 'en tiendedel' af tre millioner kroner på sin hovedrolle i 'Pagten', og dermed tog hun hul på debatten.

Også til Politiken kunne Lotte Andersen følge op med en fortælling om, at hun i 2017 fik 10.000 kroner mindre om måneden end sine mandlige kolleger, Lars Brygmann og Ole Thestrup, da de spillede 'Erasmus Montanus' på Aarhus teater.

Også skuespiller Ditte Ylva Olsen har over for Ekstra Bladet fortalt, at det er et problem, som hun kan nikke genkendende til.

- Det er noget, jeg har en meget stærk holdning til. Jeg synes, det er frygteligt, og jeg har oplevet det flere gange, sagde hun sidste sommer om forskelle i løn på mandlige og kvindelige skuespillere.

- Det er for mig et mysterium, at det er sådan, siger Bjarne Henriksen, der fortsætter:

- Bærende roller burde have det samme.

'Badehotellet' har ni sæsoner på bagen. Den tiende og sidste sæson lander efter planen i 2024. Og det bliver selvfølgelig uden Bjarne Henriksens karakter, der døde i femte sæson af 'Badehotellet'.

At Bjarne Henriksens karakter, Otto Frigh skulle dø, er skuespilleren overbevist om, intet har at gøre med, at han udtalte sig om sin løn.

