Afslører kæmpe nyhed

Andrew Lincoln og Danai Gurira vender tilbage som hovedroller i 'Walking Dead'-spinoff-serie.

Parret gentager deres roller som Rick og Michonne Grimes, og vil erstatte Rick Grimes film-trilogien, der blev annonceret da Andrew Lincoln forlod serien efter sæson ni tilbage i 2018. Det skriver flere medier herunder Dailymail.

AMC fortæller, at serien begynder med seks afsnit og forventes at få premiere næste år. I følge Entertainment Weekly vil de seks afsnit være første sæson af en fortsættende serie med de to i hovedrollen.

- Jeg kan personligt ikke vente med at få mine cowboystøvler på igen, og få samlet holdet, siger Andrew og tilføjer:

- Jeg er så spændt på at vende tilbage til skærmen som Rick, genforenes med Danai som Michonne og give de mange fans en episk kærlighedshistorie

Spinoff-serien præsenterer en kærlighedshistorie mellem de to karakterer ændret af en anden verden.

Den oprindelige 'The Walking Dead'-serie havde premiere i 2010 og har siden været yderst populær.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bachelor er slut. De to fravalgte kvinder er med i ugens udgave af 'Der er brev'. Lyt med herunder eller i din podcast-app