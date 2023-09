Afslører: Kender fængslet indefra

Mens andre unge mennesker sad bag kassen i den lokale brugs eller langede latte over disken på en smart café, arbejdede David Dencik hos Edeka-købmanden i Vridsløselille Fængsel.

Her piskede han frem og tilbage mellem disken og lageret og solgte hakkekød, remoulade og flåede tomater til de indsatte, som så kunne lave deres egen mad.

- Jeg løb som en yoyo frem og tilbage og servicerede dem og kom jo så helt tæt på miljøet, fortæller han.

- Jeg kom ret tæt på det med stærke og svage fanger, og hvordan det var opdelt, og hvordan det var et meget darwinistisk system – de stærke blev stærkere dag for dag, og de svage – narkomanerne, der har brug for deres junk – blev mere og mere tilintetgjort.

At han tog job hos købmanden i Vridsløselille Fængsel, bunder nok i samme drive, som er grunden til, at han er blevet skuespiller, funderer han - en nysgerrighed.

DR's nye drama, 'Huset', centrerer sig om fire fængselsbetjente - spillet af David Dencik, Sofie Gråbøl, Charlotte Fich og Youssef Wayne Hvidtfeldt. Foto: Danni Riddertoft og Thomas Howalt Andersen/DR/PR-foto/Free

- Jeg syntes, det var nærmest et privilegium. Det synes jeg sådan set stadigvæk. Man får en gratis billet ind i et mikrokosmos. Hvordan skulle jeg ellers komme i fængsel, medmindre jeg selv gjorde noget kriminelt - det har jeg jo ikke i sinde at gøre, siger han.

- Alle besøg er sådan nogle små lommer ind i samfundet gratis – eller aflønnet selvfølgelig. Det var også hårdt arbejde. Men det er vel nogle af de små ting, livet kan byde på. Det er også det, skuespillere gør, når de researcher.

David Dencik vendte tilbage til sin tidligere arbejdsplads under indspilningerne af serien 'Huset'. Vridsløselille Fængsel, som blev nedlagt i 2016, udgjorde en autentisk kulisse til det aktuelle DR-drama.

Den 48-årige skuespiller spiller en af de fire fængselsbetjente, serien centrerer sig om. Betjentene har tre måneder til at få bugt med den dårlige omtale, hierarkiet og handlen med stoffer, der dominerer blandt fangerne.

- Jeg har været meget engageret og meget optaget og involveret følelsesmæssigt i det her projekt ... Helt særligt engagerende har det faktisk været for mig, siger David Dencik om sin rolle i "Huset". (PR-foto). Foto: Adam Wallensten/DR/PR-foto/Free

Stjernerne er drysset ned over dramaet, som er blevet kaldt råt, barskt og kynisk. Flere anmeldere kalder 'Huset' hans livs rolle.

- Jeg giver jo altid noget af mig selv - det har jeg som målsætning at gøre, hver gang jeg arbejder. Hele skuespillerfaget handler om at give noget, og hvis ikke jeg havde givet noget, så var jeg jo mislykkedes, siger han og tilføjer så:

- Jeg har været meget engageret og meget optaget og involveret følelsesmæssigt i det her projekt ... Helt særligt engagerende har det faktisk været for mig.