Afslører ny idé: Ligger klar i baghovedet

Hans ansigt blev brændt halvvejs af på et plejehjem, da han overså en rørbombe skjult på en kørestol i afslutningen på sæson fire af 'Breaking Bad'.

Men det betyder ikke, at Giancarlo Esposito er færdig med rollen som methamfetamin-ministeren og kyllingekongen Gus Fring.

Først dukkede han op fra sæson tre af 'Better Call Saul' - en forløber til 'Breaking Bad', der følger advokaten Saul Goodman.

Og står det til Giancarlo Esposito, bør Gus Fring også få sin helt egen spinoff-serie. I et interview med Esquire fortæller han, at hele historien ligger klar i baghovedet.

- Han var militærmand. Ved militæret lærte han at observere. Du kan ikke lede, medmindre du kan følge. I mit hoved var han helt på toppen i et militærministerie. Han kunne være blevet og ledet landet. Det blev givet til ham på et sølvfad. Men på trods af det, valgte han en anden vej for at være sin egen og for at finde sin egen styrke, lyder det fra Giancarlo Esposito, der også har navngivet sin historie:

'The Rise of Gus'.

Giancarlo Esposito håber på et gensyn med Gus Fring. Foto: Netflix

Man skulle jo nærmest tro, det var en jobansøgning, men Giancarlo Esposito har i forvejen haft rigeligt at rive i på det sidste.

Afslutningen på anden sæson af 'Mandalorian', hvor han spiller skurken Moff Gideon, har netop haft premiere på Disney+. Han har også haft fremtrædende roller i 'The Boys' på Amazon Prime Video og i den Emmy-nominerede gangsterserie 'Godfather of Harlem', som ikke er tilgængelig i Danmark.

Og så var han i sommer vært på dokumentarserien 'The Broken and the Bad', som zoomede ind på nogle af problemstillingerne i 'Breaking Bad' og 'Better Call Saul' og bandt dem sammen med historier fra den virkelige verden.

Næste år kan du blandt andet opleve Giancarlo Esposito i det James Franco-instruerede historiske drama 'The Long Home', sammen med Sharon Stone i 'Beauty' og som Anton Castillo i computerspillet 'Far Cry 6'.

2021 bliver også året, hvor optagelserne til sjette og sidste sæson af 'Better Call Saul' begynder. Men når de er tilendebragt, burde Esposito have plads i kalenderen til at kaste sig over 'The Rise of Gus'.

Giancarlo Esposito som Anton Castillo i computerspillet 'Far Cry 6'. Måske kan du også snart igen opleve ham som metamfetamin-ministeren Gus Fring. Illustration: Ubisoft

I øvrigt: Bryan Cranston, der spiller hovedrollen Walter White i 'Breaking Bad', kan lige nu opleves i en helt ny miniserie på HBO Nordic.