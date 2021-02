Afslører nyt om hitserie

En fjerde sæson af den mørke krimiserie 'True Detective' er i støbeskeen. Det bekræfter programchef hos HBO Max Casey Bloys.

- Vi arbejder lige nu med et par manuskriptforfattere for at finde den rigtige tone og indgang, siger han til Deadline.com.

Alt tyder på, at en eventuel fjerde sæson bliver uden ophavsmanden til de tre første, Nic Pizzolatto.

- Det er bestemt et område, der kunne være meget interessant, og jeg tror, det vil være interessant med en ny stemme.

Men det bliver ikke for enhver pris, at serien vender tilbage.

- Kvalitet er det, der vil styre os, så hvis vi ender med et manuskript, som vi ikke føler er repræsentativt eller ikke har nok kvalitet, så gør vi ikke noget ved det, bare for at gøre det, siger Casey Bloys.

'Star Wars'-stjerne scorer hovedrolle

Idé skyllet ud

Ifølge Deadline har Nic Pizzolatto tidligere fortalt, at han havde en idé til sæson fire, men den blev aldrig ført ud i livet.

I modsætning til de fleste andre serier går ingen skuespillere igen i de tre 'True Detective'-sæsoner, og historierne er ikke forbundet.

Matthew McConaughey og Woody Harrelson havde hovedrollen i første sæson fra 2014, der foregik i Louisiana, mens Colin Farrell og Vince Vaughn dukkede op i sæson to i 2015, der udspillede sig i og omkring Los Angeles. I 2019 optrådte Mahershala Ali og Stephen Dorff i hovedrollerne, da serien rykkede til Ozark.

Vince Vaughn og Colin Farrell i sæson to af 'True Detective'. Foto: HBO

Specielt første sæson imponerede anmeldere og publikum, og de otte afsnit er vurderet til 9,3 ud af 10 på IMDB.