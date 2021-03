Afslører nyt om storserie

Der er nu sat navne på alle de skuespillere, der skal portrættere de bærende roller i den kommende 'Star Wars'-serie 'Obi-Wan Kenobi'.

I hovedrollen ses Ewan McGregor, mens Hayden Christensen returnerer som Anakin Skywalker/Darth Vader. Deborah Chow, som også var instruktør på to afsnit af 'The Mandalorian', skal instruere.

Rollelisten i 'Obi-Wan Kenobi' Ewan McGregor som Obi-Wan Kenobi Hayden Christensen som Darth Vader Moses Ingram ('Star Wars'-debutant - ukendt rolle) Joel Edgerton som Owen Lars (Luke Skywalkers onkel) Bonnie Piesse som Beru Lars (Luke Skywalkers tante) Kumail Nanjiani ('Star Wars'-debutant - ukendt rolle) Indira Varma ('Star Wars'-debutant - ukendt rolle) Rupert Friend ('Star Wars'-debutant - ukendt rolle) O’Shea Jackson Jr. ('Star Wars'-debutant - ukendt rolle) Sung Kang ('Star Wars'-debutant - ukendt rolle) Simone Kessell ('Star Wars'-debutant - ukendt rolle) Benny Safdie ('Star Wars'-debutant - ukendt rolle) Kilder: Disney og cnet.com Vis mere Luk

Ifølge en pressemeddelelse fra Disney begynder den kommende serie 10 år efter de dramatiske begivenheder i 'Star Wars Episode III: Sith-fyrsternes hævn' fra 2005, hvor Kenobi led sit største nederlag, da hans bedste ven og Jedi-lærling, Anakin Skywalker, konverterede til den mørke side og blev til Darth Vader.

Comeback efter 25 år

Skuespillerne i de bærende roller i 'Obi-Wan Kenobi'. Grafik: Disney

Barnestjerne i uhyggeligt skifte

Også i 2005 spillede Hayden Christensen rollen som Anakin Skywalker.

- Det er klart, Anakin og Obi-Wan var ikke ligefrem på talefod sidst, vi mødte dem. Det bliver interessant at se, hvad en fantastisk instruktør som Deborah Chow har i posen til os. Jeg glæder mig til at arbejde med Ewan igen. Det føles godt at være tilbage, sagde Hayden Christensen i 2019, da det blev offentliggjort, at serien var i støbeskeen.

Optagelserne til 'Obi-Wan Kenobi' begynder i april. Ifølge tidligere udmeldinger bliver serien på seks afsnit og en enkelt sæson. Den vil blive vist på streamingtjenesten Disney+.

