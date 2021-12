Afslører premieredato

Se traileren til 'Pam & Tommy' her.

Serien om et af 1990'ernes hotteste kendispar kan streames fra 2. februar, hvor de tre første afsnit vil være tilgængelige.

Det oplyser Disney+ i en pressemeddelelse.

'Pam & Tommy' går tæt på Playmate og 'Baywatch'-stjernen Pamela Anderson og Mötley Crüe-trommeslager Tommy Lee, der blev gift i 1995.

Samme år optog de også en video af en omgang seksuelle eskapader under en solferie. Båndet blev stjålet og efterfølgende distribueret som et af de første eksempler på viral pornografi.

Lily James, som blandt andet har været med i 'Yesterday', spiller Pamela Anderson, mens Sebastian Stan fra 'The Falcon and the Winter Soldier' spiller Tommy Lee.

Også Seth Rogen er med i serien som Rand Gauthier, der distribuerede båndet og endte i en større konflikt med parret. Nick Offerman fra 'Parks and Recreation' spiller onkel Miltie, der hjalp til.

Pamela og Tommy fik to børn sammen og blev skilt i 1998.

