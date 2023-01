Afslører: Ritt Bjerregaard giver 'Det sidste ord'

Lørdag sov den mangeårige socialdemokratiske politiker Ritt Bjerregaard stille ind i sit hjem på Østerbro efter lang tids kræftsygdom.

Nu afslører TV 2 i en pressemeddelelse, at hun inden sin død medvirkede i Mikael Bertelsens tv-program 'Det sidste ord', og at programmet sendes søndag 5. februar.

Tidligere minister og overborgmester i København Ritt Bjerregaard er død i en alder af 81

Mikael Bertelsen interviewer i programmet kendte danskere, og optagelsen af interviewet offentliggøres først, når hovedpersonen ikke længere lever.

Optagelsen arkiveres på Det kongelige bibliotek, indtil hovedpersonen er død, ligesom identiteterne på de kendte hovedpersoner holdes hemmelige indtil efter deres død.

Skal vække debat

I pressemeddelelsen fortæller Mikael Bertelsen, at han havde flere møder med Ritt Bjerregaard inden optagelserne til 'Det sidste ord'.

'Ritt Bjerregaard var ikke kun optaget af at fortælle sin egen livshistorie, men var også bevidst om, at hun kunne give os et unikt indblik i magtens maskinrum. Hun var en central toppolitiker, flere gange minister, overborgmester i København og et helt særligt førstehåndsvidne til de sidste 50 år i dansk politik. Læg dertil, at hun også insisterede på, at denne samtale også skulle vække debat', fortæller Mikael Bertelsen om det interview, der altså inden længe ser dagens lys.

Tidligere hovedpersoner i 'Det sidste ord' har været forfatter og journalist Lise Nørgaard, musiker Povl Dissing, venstre-politiker Uffe Ellemann-Jensen og komponist Bent Fabricius-Bjerre.

'Det sidste ord' med Ritt Bjerregaard sendes på både TV 2 og TV 2 Play søndag 5. februar klokken 20.55.

