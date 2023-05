Afslører: Skjulte alkoholmisbrug under optagelser

Den britiske skuespiller Simon Pegg afslører, at han udviklede et alkoholmisbrug under optagelserne til 'Mission Impossible III', som han holdt skjult for alle under optagelserne

I dag er han under behandling for alkoholmisbrug, men før Simon Pegg nåede så langt, skjulte han det for alle.

Det var under optagelserne til filmen 'Mission Impossible III', at skuespiller Simon Pegg først udviklede sit alkoholmisbrug, og her lærte han sig selv at skjule det, så alle kollegaerne ikke opdagede det under optagelserne.

Det fortæller han i BBC's radioprogram 'Desert Island Discs', skriver Deadline.

Hård periode

Filmen optog de i 2006, og her gennemgik Simon Pegg en hård periode med sit mentale helbred, fortæller han. Og det løste han på en mindre hensigtsmæssig måde, nemlig ved at drikke alkohol.

- Du bliver meget snedig, når du har sådan noget i dit liv.

- Du lærer, hvordan du gør det, uden nogen opdager det, fordi det overtager din verden. Det holder sig selv kørende, og det vil gøre hvad som helst for ikke at blive stoppet. Men til sidst når det et punkt, hvor det ikke kan skjules længere, og det var der, jeg - heldigvis - kunne trække mig selv op af hullet, siger han.

Omkring 2011 kom Simon Pegg endelig i behandling, og siden har han været helt tørlagt alkoholiker.