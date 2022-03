Afslører stort spring

Han blev kaldt den syngende tømrerlærling i 'X Factor', men snart er han bare syngende.

Lasse Skriver har nemlig taget et stort spring og dropper uddannelsen for at satse 100 procent på musikken.

Det skriver han selv på Instagram.

I opslaget skriver han, at han har været under uddannelse som tømrer i snart tre år, men at der er sket meget andet det sidste halve år, hvor han var med i 'X Factor'.

Han landede en pladekontrakt med Sony, selvom han røg ud allerede i bootcamp, og nu har han altså valgt, at livet udelukkende skal handle om musik - i hvert fald i en periode.

'Musikken fylder så enormt meget for tiden, at jeg har valgt, at satse 100% på musikken. Nogen vil uden tvivl sige det er en mega dum beslutning, men den er truffet og jeg føler det er det rigtige!'

'Derudover har jeg fået den mulighed, at jeg altid kan starte på tømreruddannelsen hvor jeg slap, netop med et godt år tilbage,' skriver han.

Døren er altså fortsat åben for, at han kan komme tilbage igen, hvis det ikke lykkes med musikken.

Chefens idé

I opslaget fortæller han også, at det var hans chef, der i første omgang fik ham til at gå til audition på 'X Factor', og at han har været god til at give ham fri det seneste halve år, så han kunne være med i programmet.

'Jeg skylder min chef det største tak, og meget mere til. Han er virkelig som en chef skal være! Han har givet mig lov til at få fri helt absurd meget det sidste halve år! Tusind tak, både for forståelsen og for støtten chef!' lyder det i opslaget.

Fredag 25. marts udkommer Lasse Skrivers første single, 'Like It'.