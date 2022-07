Afslører svær fortid: - Det har været fucking hårdt

Efter et større vægttab var det en målrettet Louise Hjort, der deltog i 'Paradise'

'Paradise'-deltageren Louise Hjort gemmer på en trist fortid, hvor hun både har løjet, stjålet og haft det overordentligt dårligt med sig selv.

Det fortalte hun, da hun sammen med sin med-deltager Sejr Bek gæstede Ekstra Bladets realitypodcast 'Der er brev'.

- Jeg har ikke haft det super med mig selv altid. Det har været en længere proces - specielt over de seneste år, hvor jeg har arbejdet med mig selv og udsat mig selv for nogle ting, jeg vidste, jeg skulle udsætte mig selv for, siger Louise Hjort i podcasten.

Louise Hjort deltager i det nye 'Paradise'. Foto: Emil Agerskov

Realitydeltageren har tidligere fortalt, at hun har kæmpet med overvægt, og her passede 'Paradise' perfekt ind.

- Specielt 'Paradise', fordi der er andre piger i badetøj, man bliver filmet hele tiden, og man vidste, der kom noget photoshoot. Jeg vidste godt, der ville være nogle ting, hvor jeg skulle steppe up, og det har været fucking hårdt, men jeg har også rykket mig helt vildt, siger hun glad og konstaterer:

- Jeg er en helt anden Louise, end jeg var for bare seks måneder siden.

I podcasten fortæller hun også, at hun ikke har været Guds bedste barn som teenager, hvor hun både løj og stjal. Et vendepunkt var, da hendes 'veninde' var med til at begå indbrud i Louises forældres hus.

Hør mere om det i videoen over artiklen.

Louise gik stik imod resten af hotellet i ugens Paradise. Hun er på besøg i 'Der er brev' med sin nye partner, Sejr. Lyt med herunder eller i din podcast-app