Afslører sygdom: Kan ikke få børn naturligt

Lucy Love kæmper med endometriose, der gør det umuligt for hende at få børn på den naturlige måde

Sangstjernen Lucy Love åbner op i programmet 'Syng min sang' for kampen med at få børn.

- Jeg kan ikke få børn på naturligvis. Jeg har enedometriose, fortæller hun indledningsvist til Wafande, Søren Sko og Fallulah, der også medvirker i programmet.

Fakta om endometriose Endometriose betyder, at væv af samme type som slimhinden i livmoderen (endometrium) også sidder uden for livmoderen.

Ca. seks-ti procent af kvinder i den fødedygtige alder har det, og det forsvinder ved overgangsalderen.

Man får typisk smerter ved menstruation og samleje og kan have sværere ved at blive gravid.

Smerterne kan mindskes med både medicinsk og kirurgisk behandling.

Der er ofte tilbagefald, og derfor betegnes tilstanden som kronisk. Kilde: sundhed.dk Vis mere Vis mindre

Lucy har mødt sin 'soulmate', og det har fået hende til at tænke over, hvordan hun har det med børn.

Det var derfor også en ubehagelig overraskelse, da sygdommen blev bekræftet af lægerne.

- Da jeg fik beskeden om, at jeg ikke kan få børn på naturlig vis, var det et chok.

Ifølge sangeren kan man have det i mild eller svær grad, hvor hun har det i svær.

- Det gjorde noget som var en mulighed til slet ikke at være en mulighed, fortæller hun til de andre, hvor især Søren Sko giver udtryk for, at det gør ondt på ham at høre, at hun måske ikke kan få de børn, hun gerne vil have.

Søren Sko bliver især påvirket af Lucys historie. Foto: Anthon Unger

Vil gerne have børn

Men det står klart for Lucy Love, at der kun er en mulighed, hvis hun vil have børn.

- Det kan kun lade sig gøre med reagensglasbehandling. Jeg er 32, så det skal snart være, hvis det skal være.

Hun er dog sikker på, at hun gerne vil have børn.

- Jeg kunne godt tænke mig at fostre et lille væsen.

Derfor er der også en plan, hvis det ikke lykkes med behandling.

- Jeg har skullet acceptere, at jeg ikke kan få børn. Så ville jeg gerne adoptere. Men jeg elsker også dyr, så hvis det ikke bliver, så får jeg nok 50 hunde.

