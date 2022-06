Afslører ubehagelige detaljer om sex-film

Dakota Johnson spillede hovedrollen i 'Fifty Shades of Grey'-filmene, og det var bestemt ikke nemt

Hvis ikke man har set 'Fifty Shades of Grey', har man nok hørt om den erotiske serie, der gav begrebet 'husmoder-porno' nyt liv, da den udkom først som bogserie og siden som tre film.

I hovedrollen som Anastasia Steele, der indleder et seksuelt forhold til den mystiske Mr. Grey, var i alle tre film i serien den amerikanske skuespiller Dakota Johnson, og det var ikke nogen nem opgave for den nu 32-årige stjerne.

Det afslører hun i et stort interview med Vanity Fair, hvor hun for første gang sætter ord på arbejdsmiljøet under optagelserne, som hun beskriver som 'psykotisk'.

Ifølge Johnson skabte det problemer med bøgernes forfatter, E.L. James, der også var manuskriptforfatter på filmene, at skuespiller Charlie Hunnam, der først havde sagt ja til at spille rollen som Mr. Grey, droppede aftalen.

Han blev erstattet af Jamie Dornan, men det var ifølge Dakota Johnson ikke nok til at formilde forfatteren.

- Det blev helt skørt. Der var en masse forskellige uoverensstemmelser, siger hun i interviewet og fortsætter:

- Jeg har ikke tidligere kunnet fortælle sandheden om det, fordi man jo gerne skal promovere filmene på den rigtige måde, og jeg er stolt af det, vi fik lavet i sidste ende, og alt endte, som det skulle, men det var svært.

Kiksede replikker

Hun fortæller, at E.L. James forkastede hele det originale manuskript, da det stod klart, at Dornan ville erstatte Hunnam. Herefter beskriver hun det som en evig kamp med forfatteren at undgå det, hun kalder 'kiksede replikker', som ikke ville fungere i filmen.

Alligevel fortryder Dakota Johnson ikke, at hun sagde ja til at medvirke i filmserien.

- Nej, det handler ikke om at fortryde. Men hvis jeg havde vidst på det tidspunkt, hvordan det ville blive, så tror jeg ikke, at nogen ville have gjort det, siger hun i interviewet.

E.L. James har ikke kommenteret den kritik, der rettes mod hende i interviewet.