Afslører uhyggelige detaljer om kultserie

I 90'erne lagde Lars von Trier-serien 'Riget' gader og stræder øde, da de første to sæsoner af den skræmmende horror-serie blev vist på DR.

Men uhyggen nøjedes ikke kun med at sprede sig i de danske stuer.

Under optagelserne til filmen rådgav flere spiritister nemlig skuespillerne om, hvordan de kunne beskytte sig mod onde ånder.

Det fortæller skuespiller Birgitte Raaberg i anledning af, at de første to sæsoner af 'Riget' den 9. august bliver tilgængelige i en nyrestaureret version på streamingtjenesten Viaplay.

I de to sæsoner spillede hun rollen som reservelægen Judith Petersen. En karakter, der i serien føder det groteske monsterbarn, Lillebror.

- Vi fik at vide, at vi skulle beskytte os mod ånder. Det tog jeg meget alvorligt. Inden optagelserne lavede jeg en beskyttelsesring omkring mig selv og det rum, som jeg var i.

- Jeg havde talt med Kirsten Rolffes (der spillede fru Drusse, red.) om det. Hun troede meget på ånderne og mente også, at hun kunne fornemme dem tydeligt. Det fik mig også til at tage det alvorligt, siger Birgitte Raaberg.

Spiritisterne lærte blandt andet skuespillerinden at lave pentaklet, der er en femtakket stjerne. Vendes det med spidsen opad skulle det efter sigende have en beskyttende effekt.

- Det er et gammelt magisk tegn, som man også kan sætte for sine vinduer, hvis man ønsker at beskytte sit hjem.

- Jeg ved ikke, om de beskyttende tegn gjorde en forskel, men jeg fik en bedre fornemmelse indeni af at udføre dem, siger Birgitte Raaberg.

Tilbage i ny sæson

Det er efterhånden 25 år siden, at anden sæson af horror-serien for første gang rullede over tv-skærmene hjemme i de danske stuer.

På trods af det, er mange af skuespillerne fra de første sæsoner stadig at finde på rollelisten, når tredje sæson af serien 'Riget Exodus' får premiere i slutningen af 2022.

Det gælder også den nu 67-årige Birgitte Raaberg, der igen vil være at opleve i rollen som Judith Petersen.

Siden sæson to, er hun gået fra reservelæge til hjertekirurg, mens hendes groteske monstersøn, Lillebror, er blevet til Storebror.

Birgitte Raaberg fortæller, at man under indspilningerne til tredje sæson af successerien ikke valgte at benytte sig af spiritister og beskyttelsesritualer.

- Tredje sæson er hverken mindre uhyggelig eller morsom, men den er anderledes fra de to første sæsoner. Derfor havde vi ikke brug for råd fra spiritister, fortæller hun.

Husker særlig scene

Når skuespillerinden ser tilbage på de første to sæsoner, er der særligt en af scenerne, der har brændt sig fast i hendes bevidsthed.

- Det er nok ikke en scene, som andre tænker er markant, men det var den for os. Kirsten Rolffes havde, inden hun mødte på settet, fået at vide, at hendes kræft var brudt ud igen.

- Lige bagefter skulle vi spille en sjæleoverførsel. Det var en meget intens scene, som jeg husker særlig tydeligt, fordi bevidstheden om, at Kirsten igen havde fået kræft gjorde os meget nærværende, fortæller Birgitte Raaberg.

Tre år efter at sæson to blev vist i de danske tv-stuer, døde Kirsten Rolffes af sin kræftsygdom.

De to første sæsoner af 'Riget' er tilgængelige i en nyrestaureret udgave på streamingtjenesten Viaplay den 9. august.

Tredje sæson af hitserien 'Riget Exodus' - får premiere på Viaplay og DR senere på året. Datoen for premieren er endnu ukendt.

