Afslører ukendt side af sig selv

Paris Hilton åbner op for sin lidenskab for ... madlavning

40-årige Paris Hilton har altid interesseret sig for madlavning.

- Mine tidligste minder som lille pige var, at jeg sad i køkkenet med min mor i juleferien og lavede mad med hende. Jeg har altid elsket mad, og som en naturlig kreativ person blev jeg glad for at lave mad.

I januar 2020 smækkede hun så en lasagne-video på Youtube.

- Det var en sjov video, jeg filmede derhjemme i karantæne, uden jeg tog det alt for seriøst, og jeg havde ingen anelse om, at det ville stikke af på den måde.

Efterfølgende begyndte tv-personligheden at modtage henvendelser om, at hun skulle lave et mad-program, og nu debuterer hun så i 'Cooking With Paris' på Netflix.

40-årige Paris Hilton debuterer som tv-kok. Foto: Netflix

Kendis-kokken får også køkken-hjælp af sin hund. Foto: Netflix

Kendte hjælper til

Ifølge omtalen af programmet er Paris Hilton ikke uddannet kok, og hun kommer heller ikke til at fremstå som en. Til gengæld får hun besøg af flere kendis-venner som Kim Kardashian West, Demi Lovato og Saweetie, der vil hjælpe til, når der skal forberedes alt lige fra veganske Mcdonald's-pomfritter over frittata til cannoli.

Paris Hilton er glad for at være tilbage i den lidt lettere genre efter den mere seriøse dokumentar om hendes liv, som udkom sidste år.

- Jeg har mange vigtige historier, jeg gerne vil fortælle, men jeg elsker at have det sjovt, at få folk til at grine og ikke tage mig selv alt for højtidelig. Fremover vil jeg producere programmer, der vil være både seriøse og lette, fordi jeg tror, at dualitet er vigtigt for mig og mine fans.

- Et af mine mål er nu at åbne mere op og vise min mere autentiske side til et større publikum. Det er svært at gøre det, fordi jeg virkelig er reserveret og genert person, men jeg prøver mit bedste, lyder det fra den nyudklækkede tv-kok.

'Cooking With Paris' består af seks afsnit og har premiere 4. august.

