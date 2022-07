Afslører vilde detaljer

Aaron Paul sammenligner tiden rundt om optagelserne til 'Better Call Saul' med at sidde i fængsel, der blev nemlig gået til ekstremerne for at holde deres comeback hemmeligt

'Breaking Bad' blev regnet for en af verdens mest populære tv-serier, da den løb over skærmen fra 2008 til 2013.

Derfor skulle det komme som en stor, positiv overraskelse for seerne, at hovedpersonerne Bryan Cranston og Aaron Paul genindtog deres roller som Walter White og Jesse Pinkman i den sidste sæson af spinoff'et 'Better Call Saul'.

Det betød, at produktionsholdet gik ualmindeligt forsigtigt til værks. Det fortæller de to skuespillere i et interview med Albuquerque Journal.

- Vi blev bedt om at holde det hemmeligt for evigt, fortæller Bryan Cranston til mediet og fortsætter:

- Vi blev fløjet ind (til Albuquerque, red.) i nattens mulm og mørke. Vi tog denne her flyver, og den rullede hen til en særlig, privat sektion af lufthavnen. Her tog vi to skridt ud af flyet og kom direkte ind i en SUV.

Pludselig afsløret

Bilen kørte duoen til en AirBnB-bolig, hvor de skulle overnatte og bo.

- Paul havde øverste etage, jeg havde underetagen og vi fik at vide, vi ikke måtte forlade stedet.

Cranston og Paul fortæller, at det tog fire dage at filme deres scener, og at de ikke forlod huset, med mindre de skulle på optagelser. Med et glimt i øjet sammenligner Aaron Paul oplevelsen med at være i fængsel.

- Det er sjovt, for det var meningen, at det skulle være denne her kæmpe store hemmelighed (at de var med, red.). Og så annoncerer de pludselig selv, at vi vender tilbage. Hvorfor blev vi så holdt indespærret som i et fængsel? Seriøst, de har taget pis på os, siger han i interviewet.

Stor fan

Aaron Paul har tidligere fortalt til Hollywood Reporter, at han var begyndt at blive jaloux på alle de andre 'Breaking Bad'-karakterer, der dukkede op i spinoff-serien, og at det ville være underligt, hvis ikke også han og Bryan Cranston ville blive en del af det. Selvom han i første omgang havde svært ved at forestille sig, hvordan det kunne komme til at hænge sammen.

- Hvis jeg skal være ærlig, så er jeg så stor fan af 'Better Call Saul', og jeg kunne i starten ikke se, hvordan de ville få det til at passe. Men jeg skulle selvfølgelig bare lade det være op til Vince og Peter og resten af forfatterholdet, så de kunne skrive den perfekte historie. Det er sjovt, og jeg tror, at folk bliver glade, har han fortalt til mediet.

Ifølge IMDB optræder Cranston og Paul i afsnittet 'Nippy', der rammer Netflix i næste uge.