Afslører vildt tilbud på direkte tv

Det var en bombe af den absolut positive slags, den australske sanger Dean Lewis smed for 21-årige Tobias Floor Dahlfelt, da de begge skulle være med i 'Go' morgen Danmark' lørdag morgen på TV 2.

Da de stod ude bagved og var klar til at gå i studiet, spurgte manden bag storhittet 'Be Alright', der bl.a. har 200 mio. visninger på YouTube og er streamet samlet 1,2 mia. gange på verdensplan, således den unge 'X Factor'-sanger, om han mon har lyst til at varme op, når Dean Lewis optræder i København og Aarhus ved nogle koncerter senere på året.

En drøm

To planlagte koncerter i landets to største byer blev hurtigt tæt på udsolgt kort efter, at billetterne kom i salg i går - ikke mindst hjulpet på vej af Dean Lewis' optræden i 'X Factor'-finalen - så nu arbejdes der på mindst én koncert yderligere i hovedstaden.

- Han spurgte mig, om jeg ville have lyst til at varme op for ham, når han skal spille i København og Aarhus. Det er sådan en ære. Jeg er så taknemmelig. Der er så mange ting, der sker lige nu, og når han så spørger mig, om jeg vil varme op for ham - det er jo bare en drøm, der går i opfyldelse, siger Tobias i programmet og fortsætter:

- Bare det at skulle optræde i går i finalen sammen med ham (var vildt, red), og at man så også skal varme op for sit største idol - det er for sygt. Jeg har glemt, at jeg ikke kom med i liveshows, for jeg har fået meget mere med, som jeg er virkelig stolt af, siger Tobias til vært Michelle Bellaiche.

Artiklen fortsætter under billede og boks ...

Tobias Floor Dahlfelt siger, at Dean Lewis er et idol for ham, og at det var derfor, han sang 'Half a Man' til sin audtion. Nu skal han synge på samme scene som den australsk verdensstjerne, når denne giver koncerter i Danmark senere på året. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Dean Lewis er helt oppe at køre over, at han har fået ja fra danske Tobias:

- Ja, det kommer til at blive fantastisk. Som jeg sagde til Tobias, så skal han til at skrive nogle sange, for nu skal han jo optræde. Jeg tror, det bliver vildt, og du har sådan en god stemme. Jeg tror, at folk vil nyde den, siger han henvendt til Tobias, mens de begge sidder i sofaen i TV 2-.studiet i Tivoli.

- Billetterne kom i salg i går aftes, og begge shows solgte ud nærmest med det samme. Vi er virkelig begejstrede. Jeg vidste allerede for et par uger siden, at jeg ville spørge Tobias, men jeg ville sige det personligt til ham. Jeg ville dog ikke sige det live her i showet, for nogle gange kan det virke som om, man kun gør noget, fordi der er tv på. Men hans reaktion var fantastisk, jubler den australske stjerne.

Ekstra Bladet arbejder på at få en uddybende kommentar fra Tobias Floor Dahlfelt til koncertplanerne.