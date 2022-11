Afslører: Vraget til kæmperolle

Tobey Maguire, Andrew Garfield og Tom Holland.

Er man fan af den ikoniske superhelt Spider-Man, skal man ikke bruge lang tid på at regne ud, hvad de tre skuespillere har til fælles. De har nemlig alle lagt ansigt til edderkoppen i årenes løb over seks forskellige film.

Men faktisk kunne også musiker og Disney-stjerne Joe Jonas have været en del af klubben. I et nyt interview med Variety i podcasten 'Just for Variety' afslører han, at han gik til audition på rollen som Spider-Man forud for 'The Amazing Spider-Man' i 2012.

Han blev dog vraget til fordel for netop Andrew Garfield.

- Jeg kan huske, at jeg for år tilbage var i spil til rollen som Spider-Man, og jeg var meget, meget spændt, men det var det år, Andrew Garfield fik den, fortæller han og tilføjer:

- Han var selvfølgelig den rigtige.

Joe Jonas danner par med skuespiller Sophie Turner. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Ødelagde ham

33-årige Joe Jonas forklarer, at han ofte bliver ramt hårdt af at blive valgt fra i sådanne situationer.

- I øjeblikket er man ødelagt eller fuldstændig slået. Men så går det op for en, at den anden person er helt fantastisk, siger han og understreger, at han aldrig nåede så langt i processen med rollen som Spider-Man, at han var iført kostumet.

Joe Jonas er kendt fra den musikalske trio Jonas Brothers, hvor han sammen med sine brødre, Nick og Kevin, står bag numre som 'Sucker' og 'Leave Before You Love Me'.

Jonas er også kendt fra Disney-filmene 'Camp Rock' og 'Camp Rock 2: The Final Jam', hvor han spillede sammen med blandt andre Demi Lovato.

Han blev i 2019 gift med 'Game of Thrones'-stjernen Sophie Turner, og sammen har de datteren Willa.