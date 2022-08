Afsløret: Her er den nye 'X Factor'-dommer

Den elskværdige, men også stærkt udskældte 'X Factor'-dommer Martin Jensen nåede to sæsoner i sangprogrammet, inden TV 2 i midten af maj meldte ud, at man ville prøve noget nyt.

Nu er afløseren så fundet - og det er noget af en kapacitet.

Det bliver således sanger, skuespiller og komiker Simon Kvamm, der indtager den ledige dommerstol i den kommende sæson ' X Factor', hvis audition-optagelser snart begynder, inden programmet får endelig premiere i januar 2023.

Nephew-frontmanden Simon Kvamm, der også har bandet Hugorm, bliver den 15. dommer i det danske 'X Factor'-univers. Foto: Per Lange

Dermed bliver han sidekick til evighedsdommer Thomas Blachman, der selvfølgelig atter er med på vognen, og sidste års nye navn i dommertrioen, Kwamie Liv, som altså får genvalg.

Det er netop blevet afsløret ved et 'X Factor'-pressemøde hos TV 2.

Beef med sin forgænger

Nephew-forsangeren og 'Drengene fra Angora'-gøgleren m.m. har flere gange hos bookmakere været nævnt som mulig ny dommer i 'X Factor', når man har manglet en eller flere af slagsen, men først nu er det altså blevet til virkelighed.

Simon Kvamm er ikke uvant med 'X Factor'. Sangeren, der også tidligere har beriget TV 2-universet med sin deltagelse i 'Toppen af poppen', optrådte f.eks. i 2018 sammen med Nephew i 'X Factor', da gruppen havde danmarkspremiere på singlen 'Amsterdam'.

Men faktisk havde sangeren forrige år også en 'beef' - med et glimt i øjet - kørende mod manden, han ironisk nok nu afløser.

Simon Kvamm skal være dommer i 'X Factor'. Foto: Linda Johansen

Ved den lejlighed harcelerede Kvamm over, at Martin Jensen ikke brød sig om, at en lang række kvindelige deltagere konstant spillede ukulele under deres optræden til audition.

Det afstedkom, at en ukulele-spillende Kvamm lavede en kæk drillevideo direkte henvendt til Martin Jensen, ligesom han på sin Instagram skrev:

'Jeg elsker at se 'X Factor' - det er perfekt fredagsvibe. Og jeg synes, Martin Jensen bidrager med godt humør på en hyggelig måde. Ja, det er nærmest sødt at se Blachman helt fascineret og fjalet. Men jeg fatter ikke, hvorfor piger, der har øvet sig på et instrument, skal latterliggøres?! Og hvorfor kører TV 2 med på den?', lød det fra Kvamm i januar 2021, efter at 14. sæson af ''X Factor' havde haft premiere.

Nu bliver han altså selv dommer i den 16. udgave.

Læs interview med Simon Kvamm senere her på Eb.dk, hvor du får masser af godter fra dagens 'X Factor'-pressemøde.

