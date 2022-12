Afsløring: Fik tilbudt finaleplads

Mandag aften afgøres årets udgave af 'Robinson Ekspeditionen'.

Finalen står mellem Brian, Naya, David, Mikkel og Loay, men den sidste finaleplads burde der have stået Emil og ikke Loay på, mener den 41-årige kørelærer.

Som et særligt tvist i årets ekspedition mødte en jury bestående af syv tidligere deltagere op lige før finalen. Deres opgave var at sende en af de seks tilbageværende i konkurrencen ud.

Chok-exit lige før finalen

Valget faldt på Emil Honoré Andresen, og det var ikke fair, mener Loay Zeraiq.

- Emil og jeg var meget tætte, og det var vi meget tidligt i forløbet. Han præsterede ekstraordinært flot gennem hele ekspeditionen, så da jeg kunne se, at han måske ville ryge, da vi fandt ud af, at juryen skulle stemme en hjem, begyndte jeg at overveje at give ham min plads, afslører Loay Zeraiq over for Ekstra Bladet.

- Jeg tilbød Emil finalepladsen, fordi han var værdig nok til at få min plads. Ikke fordi han var mere værdig end mig, siger Loay Zeraiq. Foto: Viaplay Group

Emil afviste Loays tilbud, men det fik ikke 'Robinson'-deltageren til at stoppe sin plan.

- Jeg var klar til at bytte med Emil, hvis jeg fik lov af produktionen. Jeg gik til dem med mit forslag, og de kom først tilbage efter flere timer og sagde, at det ikke kunne lade sig gøre. Det ville ødelægge juryafsnittet (det ekstra afsnit, der blev sendt søndag aften, red.), var deres begrundelse.

- Så det var et helt reelt tilbud til Emil?

- Jeg mente det. Hvis han havde sagt ja, havde jeg ikke været med i finalen. Jeg havde fået opfyldt det, jeg kom efter. Jeg ville se, om jeg kunne være loyal og det sociale væsen og den glade person, jeg er til hverdag, uden at stikke nogen i ryggen, når jeg var presset. Det mål var nået, siger Loay Zeraiq.

- Men der er en halv million kroner på spil. Hvorfor var du villig til at opgive kampen om pengene?

- Jeg var ikke med for pengenes skyld. Jeg vidste, at det ville koste mig en del at være med i tabt arbejdsfortjeneste. Når det er sagt, er det rigtigt, at der var nogle på ekspeditionen, der talte om at dele pengene. Det ved jeg! Men den snak var der aldrig mellem Emil og mig. Det garanterer jeg, siger han og fortsætter.

- Men mon ikke, jeg havde fået lidt. Måske en meget god middag, griner Loay Zeraiq.

Fair vis

Emil Honoré Andresen bekræfter, at Loay Zeraiq tilbød ham en finaleplads, som han pure afviste.

- Jeg ville vinde på fair vis, hvis jeg skulle vinde. Derfor sagde jeg nej til ham.

- Hvorfor tror du, at han tilbød dig den finaleplads?

- Fordi han syntes, at jeg havde fortjent det helt utrolig meget, siger Emil Honoré Andresen.

Finalen i 'Robinson Ekspeditionen' 2022 sendes mandag aften klokken 20 på TV3.