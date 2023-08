Afsløring: Hun er med i 'Vild med dans'

Når 'Vild med dans' får premiere til september, bliver det med en af TV 2's egne profiler på dansegulvet.

Ekstra Bladet erfarer, at Mette Sommer, der for nylig har medvirket i 'Bachelorette' på TV 2, er en af nydanserne i den nye sæson af danseprogrammet.

Over for Ekstra Bladet understreger Mette Sommer, at hun ingen kommentarer har til sin medvirken i programmet.

- Det kan jeg hverken be- eller afkræfte, siger hun.

Mette Sommer har også tidligere medvirket i 'Bachelor' på TV 2, hvor hun kæmpede for at vinde bachelor Kasper Skaks hjerte.

Den 34-årige tv-personlighed bliver den første af TV 2's egne realitykendisser, der deltager i 'Vild med dans'.

Her&Nu beretter torsdag ligeledes, at Mette Sommer er en af de nye deltagere i 'Vild med dans', mens de også afslører, at blandt andre komiker Andreas Bo og sanger Barbara Moleko angiveligt skal være med i dansekonkurrencen.

Foto: Ian Devald/TV 2

Store ændringer

Tidligere har Ekstra Bladet kunnet afsløre, at den tidligere SF-politiker Özlem Cekic også har meldt klar til at deltage i årets udgave af 'Vild med dans'.

'Vild med dans' har premiere 22. september med sin 20. sæson, og her er det atter Sarah Grünewald og Martin Johannes Larsen, der byder op til dans som programmets værter.

Men der er også store ændringer på programmet.

20. sæson bliver nemlig uden garvede Jens Werner som fast dommer.

I stedet kommer det faste dommerpanel til at bestå af Nikolaj Hübbe, Anne Laxholm, Sonny Fredie Pedersen, Marianne Eihilt samt en gæstedommer.

For i et nyt tiltag har TV 2 i år valgt at holde den femte dommerplads åben for gæster.

Der vil således være en ekstra gæstedommer i hvert program, som ifølge TV 2 kommer til at bestå af 'store 'Vild med dans'-personligheder'.

Kanalen har endnu ikke løftet sløret for, hvem seerne kan forvente at se i den femte dommerstol fra program til program.

Dog har de allerede løftet sløret for, at Jens Werner vender tilbage som dommer i det store finaleshow, der løber af stablen 24. november i Horsens.

