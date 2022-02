Afvæbnet: - Hun så lige igennem mig

- Jeg savner ærlighed, lød den kontante kommentar fra 'X Factor'-dommer Kwamie Liv, da hun i fredagens bootcamp-afsnit sad over for den 23-årige solist Oliver Antonio og skulle til at afsløre sit valg.

Heldigvis for Oliver havde hans performance trods alt imponeret dommeren, hvilket sikrede ham en billet direkte til liveshows.

Men Kwamies bemærkning blev alligevel siddende som et rungende ekko hos Oliver og efterlod ham fuldstændig afvæbnet.

- Det var både hårdt og opsigtsvækkende, at hun gennemskuede mig, fortæller han til Ekstra Bladet.

Oliver Antonio forklarer nemlig, at han gennem det meste af sit liv har haft svært ved at åbne op omkring sig selv, og at han i stedet har været lidt for god til at gemme sig lidt bag en 'perfekt facade'.

- Jeg har jo gået til gymnastik i mange år, og der har jeg ligesom taget en perfektionistisk mentalitet med mig, hvor det handler om at holde paraderne oppe og bare præstere, forklarer han.

Vil bryde fri fra facaden

Kwamies ord var derfor både hårde og befriende på samme tid, fordi Oliver godt er klar over, det er noget, han skal arbejde på. Særligt i musikkens verden er det nødvendigt at have følelseslivet og indlevelsen med.

Derfor ved den unge solist også, det bliver en personlig udfordring for ham. Han gør det samtidig klart, at han glæder sig til at komme i gang, og at han håber, programmet kan hjælpe ham til at bryde med den perfekte facade og være mere åben.

- Jeg vil jo gerne kunne vise 100 procent af mig selv og ikke kun vise en overfladisk udgave af Oliver. Så jeg håber på at opnå en form for personlig frigørelse og gøre op med den perfektionistiske tankegang, som jeg har haft hele mit liv, siger han.

Den unge solist tør godt love, at Danmark kommer til at se en forandret Oliver Antonio til liveshows.

