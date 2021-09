Afviser alvorlig anklage: - Det er slet ikke okay

Maria og Daniel Brask Mainz blev i 2020 forældre til sønnen Louie, og lige siden har de delt flittigt ud af deres liv som førstegangsforældre i tv-programmet 'Årgang 20' på TV 2. Men efterfølgende har parret modtaget ondskabsfulde beskeder på Instagram.

'Daniel har gjort skade på jeres søn, fordi han var voldsom ved ham som lille', stod der pludselig i Marias indbakke.

Kort efter at Louie blev født, fandt lægerne ud af, at han havde problemer med nyrerne og var indlagt over flere gange.

Og nu, halvandet år efter, bekymrer sønnens sociale udvikling også forældrene. Øjenkontakt, sprog og sociale kompetencer er nemlig næsten ikke tilstede hos den halvandet år gamle dreng.

Men det kan der være mange forklaringer på ifølge parrets sundhedsplejerske.

Afviser

Til Ekstra Bladet fortæller Maria Brask Mainz, at de grimme beskeder derfor rammer ekstra hårdt.

- Louis sygdomsforløb fylder ekstremt meget i vores hverdag, og det føles enormt personligt, når folk skriver sådan nogle beskeder, siger hun og fortsætter:

- Det er der bare ikke nogen, der skal sige om min mand og mit barn. Det er slet ikke okay.

Ifølge Maria Brask Mainz har deres sundhedsplejerske dog fortalt, at der ikke er hold i de voldsomme anklage om, at Daniel skulle have noget med Louies udvikling at gøre.

- Jeg spurgte selvfølgelig sundhedsplejersken. Men hun var meget klar omkring, at hun ikke har observeret noget, som var over grænsen, og at hun selvfølgelig ville have gjort os opmærksomme på det, hvis hun havde, forklarer den 23-årige mor.

Fuck dem

De negative kommentarer går dog ikke den unge far på.

- Daniel er faktisk ret ligeglad, fordi han ved, at det ikke passer. Det er egentlig kun mig, der har lidt svært ved det. Men heldigvis er Daniel god til at huske mig på, at jeg skal tænke 'Fuck hvad andre mener', fortæller Maria Brask Mainz.

Heldigvis fylder de søde beskeder langt mere i indbakken, og Maria understreger, at selvom parret deler meget ud af deres hverdag, så er det langtfra alting, som vi ser i programmet.

- Folk tror, at de kender til hele vores liv og opdragelsen af vores søn. Men det er jo kun få minutter ud af vores liv, som de får lov at se på skærmen.

