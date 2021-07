Afviser: - Det handler ikke om retfærdighed

Casper Berthelsen slår fast, at 'Bachelor' ikke handler om, at alle kvinder skal have samme antal dates

Ikke alle kvinder føler sig lige set i TV2-programmet 'Bachelor'.

Malene og Katrine er nogen af dem, der føler, at de har ventet længe på en date med Casper eller Jaffer. I onsdagens afsnit ytrer de derfor, at de godt kunne finde på at tage hjem, hvis ikke de snart ser en ændring i fyrenes handlinger.

Bacheloren Casper er bestemt forstående over for, at de to kvinder er trætte af ventetiden, men ifølge ham er det også en af programmets præmisser.

- Jeg kan sagtens forstå, at det må være hårdt, frustrerende og lidt unfair at føle, at man er der, men ikke kommer på date hele tiden. Men det er programmets præmis, og jeg kunne ikke tage alle 18 deltagere med på date på én gang. Jeg synes, jeg prøvede at lade det lidt gå på tur. Men der kom jo helt naturligt ventetid, starter han og fortsætter:

- Alle skal have en fair chance, men jeg føler ikke, at programmet handler om retfærdighed, og at alle eksempelvis skal have fire dates. Punktum. Det handler om, at jeg finder ud af, hvem jeg har den bedste kemi og gnist med. Og det er jo bare ikke særlig retfærdigt, når det kommer til stykket. Så dermed bliver det ikke sådan, at alle får samme antal dates.

Ingen favorit

Flere af Caspers bejlere giver udtryk for, at Michaela, Uyen, Sandra og Sidse er Caspers favoritter, fordi det er de kvinder, han præsenterer for sin familie. Sådan forholdt det sig dog ikke ifølge Casper.

- Jeg havde ikke besluttet, hvem det skulle ende ud med. Hvis jeg havde det, så kunne jeg bare lade være med at give roser til alle de andre, lyder det fra ham, hvorefter han dog fortsætter:

Casper sammen med Uyen, Sandra, Michaela og Sidse. Foto: TV2

- Selvfølgelig var der nogen, jeg havde en bedre kemi og gnist med. Og det er da rigtig nok, at de fire kvinder, jeg præsenterede for min mor og søster, var nogen, som jeg på daværende tidspunkt havde en særlig god kemi med. Men det betød ikke, at jeg havde bestemt mig for, at det skulle ende med en af de fire.

