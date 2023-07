Afviser: Det kommer ikke til at ske

Quentin Tarantino kommer ikke til at lave en opfølger på 'Kill Bill'-filmene

Gik man og håbede på en tredje 'Kill Bill'-film, bliver man slemt skuffet.

Filminstruktør Quentin Tarantino maner nemlig fuldstændig den mulighed i jorden i et interview med det hollandske medie DeMorgen.

- Det ser jeg ikke for mig, siger Tarantino og tilføjer:

- Min sidste film skal handle om en filmanmelder, en mandlig anmelder. Den skal udspille sig i 70'erne.

Filmen får titlen 'The Movie Critic' og får efter planen premiere i 2024.

Har talt om det

Spekulationerne om en opfølger på 'Kill Bill' har længe luret under overfladen, ikke mindst siden filmenes stjerne, Uma Thurman, i 2022 kunne fortælle, at det er noget, hun har talt med Tarantino om.

- Jeg kan ikke sige så meget om det. Jeg mener, det er noget, vi hat talt om over årene. Der har været en ide om, at det skulle ske, men det er længes siden. Jeg ser det ikke umiddelbart for mig i nærmeste fremtid, sagde hun ifølge Deadline.

60-årige Quentin Tarantino har adskillige gange fortalt om sin plan om ikke at lave flere end ti film i løbet af karrieren. Dermed bliver hans næste film den sidste.

De ni film, der indtil videre er udkommet fra instruktøren, tæller blandt andre 'Resevoir Dogs', 'Pulp Fiction' og 'Once Upon a Time... in Hollywood'.