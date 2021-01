Afviser: Det passer ikke

Tidligere mandag bekræftede skuespillerinderne Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis, at den ikoniske serie 'Sex and the City' i nærmeste fremtid bliver genoplivet på HBO Max - dog under det nye navn 'And Just Like That'.

I samme omgang blev det annonceret, at Kim Cattrall, der spillede den seksuelt frigjorte Samantha Jones, ikke bliver en del af den nye serie.

Det fik en del følgere til at reagere på Sarah Jessica Parkers Instagram-profil.

'Jeg er glad for, at I er tilbage, men jeg vil savne Kim/Samantha', skrev en, mens mange beskeder fortsatte i samme dur.

Sex and the City vender tilbage som tv-serie under nyt navn

Det fik Sarah Jessica Parker, der i 'Sex and the City' spiller rollen som Carrie Bradshaw, til tasterne.

'Det vil vi også. Vi elskede hende sådan', lyder det blandt andet fra Sarah Jessica Parker.

'Hun vil altid være der. Og vi er så begejstrede', lød det videre fra Parker til en anden følger, der også påpegede, at hun vil savne Kim Cattrall i rollen som Samantha.

'Sex and the City' bliver til mange fans store glæde genoplivet. Foto: Viasat/TV3

'De kan ikke lide hinanden'

64-årige Cattrall har før tidligere fortalt offentligheden, at hun aldrig vil komme tilbage til 'Sex and the City'.

- Aldrig. Det bliver et nej fra mig, sagde hun dengang og hentydede samtidig til, at der var problemer imellem kvinderne på settet:

- Du lærer forskellige lektier igennem livet, og min lektie har været kun at arbejde med gode mennesker og prøve at have det sjovt.

Samtidig har Kim Cattrall tidligere givet udtryk for, at hun og Sarah Jessica Parker ikke var på god fod privat.

På Instagram har en række følgere i den forlængelse spekuleret i, om det er uvenskab imellem Kim Cattrall og Sarah Jessica Parker, der er skyld i, at Samantha ikke bliver genoplivet i serien.

'De kan ikke lide hinanden', skrev en.

Det fik dog igen Sarah Jessica Parker til at gå til tasterne og afvise påstandene om uvenskab.

'Nej. Det passer ikke, at jeg ikke kan lide hende. Det har jeg aldrig sagt, og det vil jeg heller aldrig. Samantha er ikke en del af denne historie. Men hun vil altid være en del af os. Uanset hvor vi er, og hvad vi laver', skriver hun.

Den nye serie bliver dog uden Kim Cattrall i rollen som Samantha Jones. Foto: Max Nash/Ritzau Scanpix

Glædeligt gensyn

Den nye tv-serie vil følge de tre kvinder Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon og Kristin Davis i deres roller som Carrie, Miranda og Charlotte, der nu navigerer i kærlighed og venskab som modne, midaldrende kvinder.

HBO har ikke offentliggjort premieredatoen, men siger, at produktionen er planlagt til at starte i New York til foråret.

Den originale serie 'Sex and the City' blev baseret på Candace Bushells roman fra 1997. Serien havde premiere i 1998 og kørte i seks sæsoner.

Siden er der blevet lavet to film med veninderne, der udkom i 2008 og 2010.