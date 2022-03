Afviser: Det passer ikke

Mille Bergholtz var glad for at være tilbage på 'X Factor'-scenen fredag aften og afviser samtidig kritik fra Blachman om, at hun er blevet hevet i den forkerte retning af Martin Jensen

Fredag aften var Mille Bergholtz tilbage på 'X Factor'-scenen, efter hun sidste fredag sang med fra et isolationsstudie, fordi hun var blevet smittet med coronavirus.

Den unge solist var derfor også et stort smil, da Ekstra Bladet mødte hende efter fredagens afgørelse, hvor det stod klart, at hun endnu engang var direkte videre til næste uges liveshow.

- Det var skønt at være tilbage her på scenen - ligesom det var første gang. Der var fed energi. Det var jo en speciel oplevelse at stå ude i den der skurvogn helt alene, lød det fra Mille Bergholtz, som fortsatte:

- Der var ikke den der rus og den energi, der kommer med publikum og de andre deltagere. Den var bare helt død ude i vognen. Det er bare en helt anden energi, jeg har nu. Så det er dejligt, sagde hun videre og fortalte, at hun var mere plaget af corona, end hvad man så på skærmen.

- Jeg var også lidt syg, så det gjorde det heller ikke bedre. Jeg har haft det bedre. Jeg var ikke helt nede at ligge. Jeg var på benene, men var stadig rimelig mærket af det.

Mille nød at være tilbage på 'X Factor'-scenen. Foto: Anthon Unger

Kritisk røst

Mille Bergholtz var da også ganske tilfreds med sin præstation fredag aften, da hun atter indtog 'X Factor'-studiet.

- Jeg synes, det gik over al forventning. Vi havde generalprøve, og der var jeg meget nervøs for, om alt var, som det skulle være, og om jeg gjorde, som jeg skulle, men jeg føler, den sad, ligesom vi har øvet den. Så jeg er meget glad og tilfreds, og jeg fik en masse søde ord med fra dommerne, lød det fra den unge solist.

Det var dog ikke kun positive ord, Mille Bergholtz fik med på vejen fra dommerne. Især Blachman var kritisk.

- Blachman sagde jo, at du til din six chair var som en Bakkesangerinde, men nu er det kun lamperne fra Bakken, der er tilbage. Hvad tænker du om det?

- Det kan jo godt være, der har været en stilændring. Men jeg synes ikke, det har været en forvirring for mig. Jeg synes, jeg kan gå bredt.

- Jeg elsker denne her popstil, som Martin trækker mig hen mod. Det er jeg helt vild med, og det er vokset på mig. Jeg føler næsten, det er her, jeg har hjemme nu. Det er virkelig meget mig.

- Blachman insinuerede, at du fik noget trukket ned over hovedet på dig. Men det føler du ikke?

- Overhovedet ikke. Selvfølgelig har Martin haft en vision for mig. Og så har vi mødt hinanden i det, og jeg har været helt vild med det, og det er måske en side af mig, jeg ikke kendte til, og det er jo helt fint, at man finder sådan nogle ting frem og åbner nogle forskellige døre, for ellers udvikler man sig jo aldrig som menneske eller artist.

Er du nysgerrig på, hvor meget 'X Factor'-dommerne tjener? Bliv meget klogere på deres store lønninger her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------