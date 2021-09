Afviser: Det var ikke en fordel

Ralf Østergaard Christensen har ikke tidligere haft held med at få drømmen om at deltage i 'Robinson Ekspeditionen' til at gå i opfyldelse

Når den nye sæson af det populære TV3-program 'Robinson Ekspeditionen' mandag får premiere, bliver det med 33-årige Ralf Østergaard Christensen blandt deltagerne.

Og hvis han skulle virke en smule bekendt, er det måske, fordi han er gift med tv-vært Lisbeth Østergaard.

Nu glæder Ralf sig til, at det er ham, der skal stå foran kameraet, fortæller han, da Ekstra Bladet møder ham på pressemødet forud for premieren.

- Skulle jeg nogensinde melde mig til et tv-format, så skulle det være 'Robinson'. For mig er det den ultimative udfordring, det her med, at alt det, vi normalt har adgang til, bliver taget fra os, siger han og fortsætter:

- Alt det her med sult og savn, at der er nogen, der hele tiden bestemmer, at det er et spil, hvor man er mod hinanden - det har bare det hele for mig.

Lisbeth Østergaard glæder sig over, at det nu er hendes mand, der for en stund er foran kameraerne. Foto: Kenneth Meyer

Og Ralf har da også i mange år håbet på, at han kunne få sin drøm om at deltage opfyldt.

- Jeg har set stort set alle sæsoner, siddet klistret til skærmen og har altid haft en masse meninger om, hvorfor gjorde hun ikke det, og jeg ville have gjort sådan. Så jeg tænkte, at nu var jeg nødt til at teste mig selv af og se, om jeg kunne komme med, siger han.

Ikke en fordel

Men selvom Ralfs bedre halvdel har en fortid som vært på TV3, mener han ikke, han har haft en fordel i castingprocessen, hvor han er blevet valgt i et felt af flere tusind håbefulde ansøgere.

- Min fornemmelse er faktisk ikke, at det har været nogen fordel. Jeg har ingen idé om. Vi er jo allesammen helt almindelige mennesker, og jeg er så gift med Lisbeth, men min fornemmelse er, at det ikke har haft noget at gøre med det, siger han og fortsætter:

- Hvis det har noget med det at gøre, må jeg bare føle mig heldig over, at jeg er kommet med. Der er jo mange, der søger hvert år. Jeg har også tidligere søgt, hvor jeg ikke kom med. Da Lisbeth arbejdede på TV3, spurgte jeg dem, om jeg kunne søge, men det kunne jeg ikke. Det ville have lugtet lidt for meget af nepotisme, og det kan jeg selvfølgelig godt forstå.

Lisbeth Østergaard har været vært på programmer som 'Love Island' og 'Djævleræs'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Nu glæder parret sig bare over, at rollerne for en stund er byttet rundt.

- Vi har joket lidt med det derhjemme. Nu har jeg været plus-en i otte år, og nu er hun plus-en i dag, det er meget sjovt. Men det gør ikke noget, hun glæder sig sindssygt meget over, at jeg har fået lov til at udleve denne her drøm, siger han og tilføjer:

- Hun har været megasej og har haft drengene derhjemme, mens jeg har været af sted. Hun har været hårdt spændt for.

'Robinson Ekspeditionen' har premiere 6. september på TV3 og Viaplay.

