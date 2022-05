Afviser 'falske rygter': Det er løgn

Produktionen bag 'Herlufsholms hemmeligheder' afviser, at de skulle have tilbudt de medvirkende penge for at stille op

De medvirkende er blevet tilbudt penge for at være med.

Sådan lyder den vilde påstand fra provo-kunstneren Kristian von Hornsleth, der er tidligere elev på Herlufsholm, i et interview i P1 Debat.

Her hævder han at vide, at flere medvirkende og andre elever på skolen er blevet tilbudt penge af produktionen bag TV 2-dokumentaren 'Herlufsholms hemmeligheder' for at stille op og fortælle deres historie.

- Vi ved nu, at mange af dem, der har stillet op, er blevet tilbudt penge for at være med. Jeg har talt med 3.g'ere og elever dernede, og de er blevet ringet op og er blevet hetzet for at være med i den der mærkelige dokumentar, lød det blandt andet fra Kristian von Hornsleth.

Afviser fuldstændig

Den påstand afviser Lasse Bjerre, der er redaktør på programmet dog pure i en mail til Ekstra Bladet.

'Jeg kan fuldstændigt afvise, at nogen kilder skulle være betalt for at medvirke i dokumentaren. Det er helt grundløse og udokumenterede påstande', lyder det i mailen, der fortsætter:

'Og jeg synes, at det er virkelig trist, at nogen nu forsøger at afspore den debat, der er så vigtig at tage – og som jeg forstår, at ledelsen på Herlufsholm også er interesseret i at få. Det triste er ikke alene, at nogle forsøger at miskreditere TV 2 og produktionsselskabet, som har lavet dokumentaren. De forsøger også at miskreditere de unge mennesker, der har været så modige at stå frem og fortælle om deres oplevelser', skriver han videre.

Folkene bag dokumentaren afviser, at de skulle have tilbudt de medvirkende penge for at stille op. Foto: TV 2

Også Rikke Dyrberg, der står bag dokumentaren sammen med Bjarke Stender, har været ved tasterne på Twitter og har afvist påstandene.

'Bjarke Stender og jeg kan BLANKT afvise, at kilder i 'Herlufsholms hemmeligheder' har fået penge for at medvirke. Tænk, at nogen kan finde på at beklikke de unge, der medvirker, og deres troværdighed ved at skabe falske rygter', lyder det fra Rikke Dyrberg, der er undersøgende journalist på Kompagniet.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rikke Dyrberg, der oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer til sagen. Ekstra Bladet har dog fået lov til at citere hendes tweet.

Løgn om sin tid på skolen

I interviewet med P1 indrømmede Kristian von Hornsleth også, at han tidligere har overdrevet historierne om sin tid på Herlufsholm.

I et interview med Se og Hør i 2015 fortalte han blandt andet, at der var et sadistisk miljø på skolen, og at 'omfanget af chikane overgår de værste romaner'.

Men i P1 Debat tirsdag havde piben fået en ganske anden lyd.

- Da de ringede fra Se og Hør, tænkte jeg, at nu giver jeg den gas, for prinsen skulle starte. Så jeg gav den fuld gas med at lave fordomme om det, som danskerne tror. Jeg ville lade dem svælge i de fordomme. Så ja, jeg overdrev. Jeg lavede kunst der. Det var løgn. Det var medieteater. Jeg elsker det der med, at medierne hopper på, og så kan danskerne svælge i deres fordomme. Det var fantastisk. Det var et lille værk i sig selv, sagde han i den forbindelse.

Ekstra Bladet ville meget gerne have spurgt Kristian von Hornsleth, hvorfor han tilsyneladende spreder falske oplysninger om sin tid på Herlufsholm og TV 2-dokumentaren, men da vi fanger ham over telefonen, er han ikke meget for at tale.

- Jeg kommer ikke til at sige noget nu. Jeg har ingen kommentarer, men jeg skal nok bevise, at jeg har ret, lyder det kortfattet fra Hornsleth.

