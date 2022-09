Afviser fuldstændig 'latterlig' historie

'Komplet opsind' og 'latterlig historie'. En talsmand for skuespiller Chris Pine afviser, at Harry Styles spyttede på Chris Pine

Nettet var ved at koge over og spekulationerne fløj afsted.

Spyttede Harry Styles på skuespilleren Chris Pine, som han spiller overfor i filmen 'Don't Worry Darling' , da han skulle tage plads ved siden af Chris Pine til premieren på 'Don't Worry Darling'?

Nu bryder en talsmand for Chris Pine tavsheden og er klar i 'spyttet'.

- For at gøre det klart, så spyttede Harry Styles ikke på Chris Pine, siger talsmanden for sidstnævnte til People, hvortil talsmanden også kalder historien for både 'latterlig' og 'komplet opspind'.

For ifølge talsmanden er der intet andet end respekt mellem Chris Pine og Harry Styles.

Det var en video på Twtter, der fik spekulationerne til at flyve afsted. For hvad skete der egentlig, da den 28-årige sanger og skuespiller,Harry Styles, gjorde entré til premieren på filmen 'Don't Worry Darling', hvor han spiller hovedrollen?

Annonce:

På Twitter mener flere, at Harry Styles ligefrem spyttede på skuespilleren Chris Pine, som han spiller overfor i filmen, og som han tilfældigvis skulle sidde ved siden af den aften.

Artiklen fortsætter under billedet . . .

Der har været en hel del drama bag kulisserne i 'Don't Worry Darling', som Harry Styles spiller med i. Her sammen med Gemma Chan, Sydney Chandler, Olivia Wilde og Chris Pine. Foto: Ritzau Scanpix

Men det var altså ifølge talsmanden for Pine 'komplet opspind.'

Harry Styles har ikke selv været 'klar i spyttet' og kommenteret på spytklatten.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Drama, drama, drama. Der var en hel del drama i kulissen på 'Don't Worry Darling', det kan du læse mere om lige her.

Læs også: Dansk stjerne: Så vildt vogtes Hollywood-hemmelighed