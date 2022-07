Afviser kæmperolle

Når Harrison Ford en dag går på velfortjent pension, bliver det ikke Chris Pratt, der afløser ham i rollen som Indiana Jones.

Han tør ganske enkelt ikke.

Det fortæller Chris Pratt, der blandt andet er kendt fra de nyere 'Jurassic Park'-film, selv i et interview med podcasten 'Happy, Sad, Confused'.

Kendis-rygtebørsen har ellers længe kædet ham sammen med den ikoniske rolle, og helt tilbage i 2015 skrev Deadline, at Pratt var i spil til den kommende Indiana Jones-film.

Senere blev det bekræftet, at 'Indiana Jones 5' skulle indspilles. Dog med 80-årige Harrison Ford i sin vante rolle, men superstjernen blev samtidig citeret for at sige, at det 'var ham eller mig' om Chris Pratt som en mulig Indiana Jones.

Skræmte ham

I det nye interview fortæller Chris Pratt, at han ikke kan se sig selv tage hatten på hovedet og pisken i hånden.

- Jeg ved bare, at jeg så et citat fra Harrison Ford, og jeg ved ikke, om det virkelig var noget, han sagde, men det var nok til at skræmme mig. Det lød noget i stil med: 'Når jeg dør, dør Indiana Jones'.

- Jeg tænkte bare: 'Bliver jeg hjemsøgt af Harrison Fords spøgelse, når han en dag dør, hvis jeg tager rollen, siger han.

Det præcise citat fra Harrison Ford, som Pratt henviser til, lød: 'Kan du ikke forstå det? Jeg er Indiana Jones. Når jeg er væk, forsvinder han. Så nemt er det'.

Pratt har ikke lyst til at få et vredt spøgelse på nakken. Foto: Ritzau Scanpix

Pratt sender samtidig en venlig hilsen til Deadline, der kædede ham sammen med rollen som Indiana Jones i den kommende film.

- Det var aldrig tæt på eller konkret. Jeg tænker, at folk kan tage fejl. Selv Deadline.

'Indiana Jones 5' har blandt andre danske Mads Mikkelsen på rollelisten og forventes at få premiere i 2023. Præsident i Lucasfilm Kathleen Kennedy har kaldt filmen 'den femte og sidste' film i rækken.