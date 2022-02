Afviser kritik af voldtægtskommentarer

- Hvor mange mænd har ikke drømt om at komme i krig, ende i ukendt territorie og så vælte et hus og så voldtage hele banden. Den opsigtsvækkende udtalelse lægger chefredaktør Martin Krasnik podcast til

Hvad, der skulle være en snak om forfatteren Kim Leines nye opera, endte i en snak om voldtægtsfantasier og 'kusse-sult'.

Podcasten 'Avistid' fra Weekendavisen med chefredaktør Martin Krasnik som vært har skabt en del polemik på sociale medier efter seneste afsnit, der blev lagt op fredag 11. februar - samme dag som Martin Krasnik havde en leder i avisen, hvor han problematiserer vold mod kvinder i forbindelse med drabet på Mia i Aalborg.

Mens gæsten i interviewet, Kim Leine, gerne vil indrømme, at podcasten udkom på et uheldigt tidspunkt, står chefredaktøren fast på, at det var et passende tidspunkt.

I podcasten kommer de to mænd ind på metoo, Leines opera fra december 2021, ikke mindst grænseoverskridende fantasier og lyst.

I podcasten hører man blandt andet chefredaktøren sige:

- Sagt i dette lukkede rum. Når man ser en smuk kvinde første gang, tænker man: hvordan ser hun ud uden tøj på?

- Man skal lige over det her stadie, hvor man tænker, hvordan ville det være at være i seng med det her menneske?

Ekstra Bladet har spurgt Martin Krasnik, om det er en passende holdning at have for en chefredaktør på et stort nationalt medie.

Martin Krasnik vender tilbage med et skriftligt svar:

'Det mener jeg bestemt er passende. Du skal ikke tage det så bogstaveligt. Det skal forklare forholdet mellem krop og kultur, drift og selvkontrol.'

'Dårlig timing'

Han ser ikke, at podcasten udkommer på et uheldigt tidspunkt, selvom tidspunktet for udgivelsen har mødt en del kritik. Blandet andet fra Anna Thygesen, kommunikationsrådgiver og podcaster på Ekstra Bladets ’Kvindetribunalet’.

- Rent kommunikationsmæssigt virker det som om, de slet ikke har tænkt på, at mange kvinder synes, deres snak nærmest er uhyggelig. Det er som om, der kun er refleksion over, hvor svært det er for mændene, og ikke over hvordan kvinderne mon tænker om den her snak. Timingen i forhold til det bestialske drab på Mia i Aalborg er i hvert tilfælde ikke god. Man kunne i det mindste have ventet med at lægge den op.

Selv skriver Krasnik til Ekstra Bladet:

'Timingen havde intet at gøre med drabet i Aalborg. Samtalen fandt sted for fem uger siden, og den handler om Kim Leines opera om Pan-figuren og to forskellige mandetyper. Det var et tilfælde, at den blev udgivet i sidste uge. Samtalen er meget reflekteret, og jeg synes, det er modigt, at Kim Leine står ved, at han kan have ret voldsomme fantasier og drifter.'

Krasnik og Leines snak tager udgangspunkt i Leines opera, 'Pan', der handler om splittelsen i den moderne mand.

'Handler ikke om vold'

Krasnik skriver i sin leder, at 'mænds vold mod kvinder er åbenlyst en kategori, vi har svært ved at tale om'. Men i podcasten var det tydeligvis ikke et problem at drøfte Leines voldtægtsfantasier.

'Podcasten handlede ikke om vold mod kvinder. Den handlede om Pan-figuren og Kim Leines betragtninger af forskellige mandetyper. Er det svært at tale om? Det bliver i hvert fald ikke nemmere, hvis man kan forvente uendeligt raseri på sociale medier', lyder det fra Krasnik.

I podcasten hører man forfatter Kim Leine sige bemærkelsesværdige ting som:

- Det er sgu da lige meget, at jeg kommer i spjældet i 20 år, bare jeg kan få noget kusse.

- Hvor mange mænd har ikke drømt om at komme i krig, ende i ukendt territorie og så vælte et hus og så voldtage hele banden. Det har jeg tit drømt om.

Martin Krasnik fortæller til Ekstra Bladet, at han mener, at Kim Leine gør os klogere ved at fortælle om sine drifter og fantasier.

'Det kan virke voldsomt, men det gør os klogere at prøve at forstå forholdet mellem drifter og fantasier og natur og selvkontrol.'

