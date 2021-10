Afviser kritik: - Jeg klæder programmet

Fredagens udgave af 'Vild med dans' stod endnu engang på bundpoint fra dommerne til den 69-årige entertainer Jacob Haugaard og hans partner Camilla Dalsgaard.

Til trods for de lave point fra dommerne blev Haugaard og Dalsgaard endnu engang stemt direkte videre af seerne og undgik dermed at komme i omdans.

Netop den udvikling kom bag på dem, fortalte parret, da Ekstra Bladet mødte dem umiddelbart efter fredagens afgørelse.

- Vi var klar til en omdans. Men vi er meget taknemmelige for, at folk ude i stuerne ser os videre, lød det fra Camilla Dalsgaard, der er med som danser i 'Vild med dans' for første gang i år.

- Vi har det godt i bunden, så der bliver vi bare, lød det med et grin fra Haugaard.

Parret klarede sig igennem program fire og har endnu ikke stået i en omdans. Foto: Jonathan Damslund

Tager sig ikke af kritik

De to giver samtidig ikke meget for de kritiske røster, der mener, at de ikke er berettiget til at være med i programmet, når de bliver ved med at få lave point, og at de tager pladsen fra andre og bedre par.

- Det er jo ikke en danseturnering eller konkurrence. Det er et underholdningsprogram. Vi er bare utroligt glade for, at Danmark vil se mere til os, lød det fra Dalsgaard, der blev suppleret af Haugaard:

- Vi må jo give noget god underholdning derude. Jeg synes, det fungerer, og jeg har uanset hvad fået rigtig meget ud af det her. Og jeg klæder programmet, for jeg ligner sgu en nydanser, sagde Haugaard med et grin, mens Dalsgaard roste entertaineren for hans udvikling.

Camilla Dalsgaard roser Jacob Haugaard for sin udvikling. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- Jeg tror ikke, at jeg kan være den eneste, der kan se, at du har udviklet dig helt vildt meget. Så det kan jo være, at der er mange andre øjne på det også, sagde hun og fortsatte:

- Vi sender i hvert fald en kæmpe tak til dem, der har stemt på os, og håber, at de vil se meget mere til os.

