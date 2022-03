Afviser million-donation

Menneskerettighedsorganisationen The Human Rights Campaign har sagt nej til en milliondonation fra underholdningsgiganten Disney.

Det skriver Variety.

Disney-boss Bob Chapek havde ellers den store pengepung fremme onsdag, da han forsøgte at ride en shitstorm af overfor aktionærerne. I den forbindelse lovede han, at Disney ville donere fem millioner dollars - svarende til 33 millioner kroner - til The Human Rights Campaign og andre LGBTQ-organisationer.

Disney har været i stiv homo-modvind i flere dage, fordi underholdningsgiganten startede ud med at forholde sig passivt i forbindelse med en ny lov i den amerikanske delstat Florida, hvor Disney World ligger.

Loven, som er døbt 'Don't Say Gay', forbyder blandt andet diskussioner om seksuel orientering og kønsidentitet i de mindste skoleklasser.

Disney World ligger i Florida, hvor 'Don't Say Gay'-loven kun mangler en underskrift fra guvernør Ron DeSantis. Foto: Ritzau Scanpix

'The Human Rights Campaign vil ikke acceptere disse penge fra Disney, før vi ser dem bygge videre på deres offentlige engagement og samarbejde med LGBTQ+-fortalere for at sikre, at farlige forslag, som Floridas 'Don't Say Gay or Trans'-forslag, ikke bliver til farlige love, udtalte The Human Rights Campaigns midlertidige præsident, Joni Madison, senere onsdag.

Han medgav dog, at Disney var på rette vej.

'Mens Disney indtog et beklageligt standpunkt ved at vælge at forblive tavs midt i et politisk angreb mod LGBTQ+-familier i Florida – inklusive hårdtarbejdende familier ansat af Disney – tog de i dag et skridt i den rigtige retning. Men det var kun det første skridt', udtalte Joni Madison.

Indkaldt til møde

Samtidig med million-donationen sagde Disney-boss Bob Chapek også, at han nu har aftalt at mødes med Florida-guvernør Ron DeSantis, hvor de skal tale om Disneys 'bekymringer' i forbindelse med 'Don't Say Gay'-loven.

Loven er i princippet vedtaget og mangler kun en underskrift fra guvernøren.

Disney har været i modvind siden 25. februar, hvor det kom frem, at de havde ydet økonomisk støtte til samtlige politikere, der bakkede op om 'Don't Say Gay'.

'Vi har ikke givet penge til nogen politikere baseret på dette spørgsmål, men vi har bidraget til både republikanske og demokratiske lovgivere, som efterfølgende har taget stilling på begge sider af forslaget', sagde Bob Chapek mandag.

Også flere medarbejdere hos det Disney-ejede Pixar har beskyldt ledelsen for at bortcensurere scener med den mindste antydning af homoseksualitet fra de populære animationsfilm.