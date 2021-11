Afviser rygter: Det er løgn

Silas Holst afviser historie om, at han afløser Britt Bendixen som dommer

Sidste fredag fortalte Silas Holst til Ekstra Bladet og en række andre medier, at årets sæson af 'Vild med dans' bliver den sidste for hans vedkommende.

Siden har Her & Nu kunnet berette, at Silas Holst dog ikke er fuldkommen fortid i 'Vild med dans', hvor han i stedet ifølge mediet i fremtiden vil overtage dommertjansen efter Britt Bendixen.

Men det passer ikke, lyder det nu fra den rutinerede danser i et opslag på Instagram.

'Må altså bare lige påpege, at det her er det pureste opspind… jeg skal ikke afløse Britt. Ved slet ikke, om hun stopper', skriver han i opslaget og fortsætter:

'Jeg ville elske at være dommer, men det er altså ikke noget, jeg har hørt om', skriver han videre.

I kommentarfeltet har hans partner Lise Rønne udtrykt sin støtte til danseren.

'Silas, du hårdtarbejdende, elskelige, modige, ordentlige, passionerede, kærlige menneske, det er dælme godt nok et studie at følge, hvor meget storm verden omkring dig gerne vil lave på dine vegne', skriver hun.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Silas Holst, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Silas Holst danser sammen med Lise Rønne i dette års 'Vild med dans'. Foto: Jonas Olufson

Gider ikke mere

Silas Holst holder dog fortsat fast i, at han fra næste sæson er færdig i 'Vild med dans' som danser.

- Jeg føler mig helt overbevist om, at det her er min absolut sidste sæson, jeg laver af 'Vild med dans' på dansegulvet, sagde han til Ekstra Bladet i forbindelse med fredagens 'Vild med dans' og fortsatte:

- Der er mange årsager og begrundelser i det. Men tonen og den måde, man bliver talt til, er da klart en del af det. Det fjerner noget af det sjove i det, sagde Silas Holst, der samtidig påpegede, at det nu derfor var på tide med nye kræfter i programmet.

- Hvis programmet skal blive ved med at kunne give noget, så kræver det også noget fornyelse på alle poster. Så der kommer noget nyt blod, og nu har jeg været her i otte år, og det er måske også på tide, at der skal andre ind og fyre den af med deres idéer, lød det fra Silas Holst.

