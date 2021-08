Afviser rygter: 'Ikke sandt'

52-årige Jennifer Aniston og 54-årige David Schwimmer dater ikke.

Det skriver The Sun.

'Ikke sandt', lyder det i sin helhed fra en noget fåmælt talsperson, der repræsenterer Schwimmer.

Rygterne har ellers schwirret, siden parret fortalte om tidligere tiders kærlighed til hinanden i HBO-filmen 'Friends: The Reunion', der havde premiere i maj.

- Vi var begge vilde med hinanden, men det var som to skibe, der passerede hinanden. En af os var altid i et forhold, og vi krydsede aldrig den grænse, sagde David Schwimmer i genforeningsfilmen.

Jennifer Aniston og David Schwimmer dater ikke, oplyser en talsperson. Her ses de sammen til en prisoverrækkelse i 2001. Foto: Shutterstock

Men angiveligt genantændte optagelserne 'Venner'-stjernernes følelser for hinanden, og tirsdag i denne uge kunne det britiske medie Closer så berette, at de 'er sammen'.

- Efter genforeningen blev det tydeligt, at minderne fra fortiden havde vakt følelser hos dem begge, og at den kemi, de altid havde været nødt til at begrave, stadig var der.

- De begyndte at sms'e lige efter optagelserne, og i sidste måned fløj David fra sit hjem i New York til L.A. for at besøge Jen, sagde en unavngiven kilde.

Aniston har tidligere dannet par med Brad Pitt. Foto: Kimberly White / Ritzau Scanpix

Ifølge Closer havde Jennifer Aniston ligefrem kokkereret en hjemmelavet middag for David Schwimmer, ligesom de var blevet set sammen på en vingård i Santa Barbara.

Men de er altså IKKE kærester. Det er sandt.

