Afviser rygter: 'Jeg er ikke gravid'

Uge efter uge tropper 'Vild med dans'-værtinderne, Sarah Grünewald og Christiane Schaumburg-Müller, op i det ene glamourøse skrud efter det andet.

Under lørdagens semifinale fik synet af Sarah Grünewald i en tætsiddende grøn kjole dog flere seere til at gå til tasterne.

'Hvad gemmer Sarah under bulen på kjolen?', skrev en.

'Sarah er meget smuk i hendes grønne kjole i aften, og hun ligner en graviditet', skrev en anden, mens flere bare spurgte:

'Er Sarah Grünewald gravid?'.

Ekstra Bladet forsøgte efter showet at få en kommentar til de mange spekulationer, men grundet coronarestriktionerne, som var indført forud for aftenens semifinale, var det ikke muligt at tale med hverken værtinderne eller dommerne.

Sarah Grünewald har dog selv taget tyren ved hornene, og i et opslag på sin Instagram-profil kommenterer hun rygterne.

Sarah Grünewald er ikke gravid, skriver hun på Instagram. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

'Ps. Jeg er ikke gravid! Jeg har Mensturation på fuld skrue, so Thank you, for NOT thinking out loud!!!!!', skriver den 36-årige tv-vært, som i forvejen er mor til sønnen Luis.

Også danser Silas Holst har været ved tasterne for at tage Grünewald i forsvar.

'Hvis I tror at denne her slanke og trænede krop er en gravid kvinde, så er der godt nok nogle der har et forstyrret syn på kvindekroppen og dens idealer. Vildt at folk kan få sig selv til at stille det spørgsmål', skriver han og afslutter kommentaren med et hashtag: #ingenpli.

De tre par, der klarede sig gennem semifinalen, blev skuespiller Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen, skuespiller Albert Rosin Harson og Jenna Bagge samt skuespiller Nukâka Coster-Waldau og Silas Holst.

Det blev influencer Emili Sindlev, der med partneren Mads Vad måtte forlade aftenens semifinale.

Finalen i 'Vild med dans' sendes lørdag på TV2 og TV2 Play.