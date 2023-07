Afviser rygter: Kommer ikke til at ske

Først var det rygter i mange år.

Så blev det for nyligt bekræftet af HBO Max, der skifter navn til Max.

Vi kan gense hele eventyret om troldmanden Harry Potter i en ny serie.

Men det bliver uden vores alles Daniel Radcliffe.

I et interview til ComicBook.com fortæller den tidligere 'Harry Potter'-skuespiller, at det ikke ligger i kortene, at han genopstår i rollen.

- Min forståelse er, at de i høj grad prøver at starte på en frisk, siger han blandt andet.

- Jeg opsøger det i hvert fald slet ikke.



Dog pointerer stjernen, at han ønsker alt held og lykke til de kommende skuespillere i serien.

- Jeg er meget begejstret for at give faklen videre, siger han.

Boykot

J.K. Rowling , som er forfatteren til 'Harry Potter'-bøgerne, er flere gange blevet udsat for kritik grundet transfobiske udtalelser.

Senest var hun ved at spænde ben for spillet 'Hogwarts Legacy', der mødte modgang efter udtalelser fra netop J.K. Rowling. Her forsøgte trans-aktivister at få folk til at droppe at købe spillet.

Dog virkede det ikke til, at den opfordring stoppede folk i at give sig i kast sig ud i spillet.

Spillet toppede nemlig allerede tre dage inden den officielle udgivelse bestsellerlisterne.

