Afviser spekulationer: - Vi anede intet

To mænd, der er kærester med dansere i 'Vild med dans', er med i den nye sæson af 'Den store bagedyst'. Hovedpersonerne selv understreger, at det er et tilfælde

Når 'Den store bagedyst' vender tilbage med en ny sæson på DR1 2. oktober, bliver det blandt andre med mændene Jonas Haun og SæÞór Kristjánsson som deltagere.

De to har dog en helt særlig ting tilfælles.

De er nemlig begge kærester med dansere, der er kendt fra 'Vild med dans' - Jonas Haun med Morten Kjeldgaard og SæÞór Kristjánsson med Thomas Evers Poulsen, der begge i øjeblikket er aktuelle i danseprogrammet på TV 2.

Efter det fredag morgen blev offentliggjort, at begge dansekæresterne skulle være med i 'Den store bagedyst', har flere spekuleret i, om det mon er et tilfælde.

- Det er virkelig et tilfælde. Vi anede intet om det, lød det fra Jonas Haun, da Ekstra Bladet møder ham og SæÞór Kristjánsson på den røde løber forud for fredagens 'Vild med dans'.

- Vi vidste det ikke. Ærligt. Jeg vidste godt, at SæÞór havde været til audition lidt senere i forløbet, men ikke til at starte med. Det var ikke sådan, at vi skrev til hinanden og aftalte, om vi skulle afsted, sagde han videre.

Frederik Haun er kærester med Morten Kjeldgaard. Foto: Tariq Mikkel Khan

Ikke aftalt

De to vidste inden 'Den store bagedyst' godt, hvem hinanden var, men de kendte ikke hinanden godt, lyder det.

- Vi vidste godt, hvem hinanden var. Men det var mere sådan noget: 'Hej. Har du det godt. Ses, og Thomas og Morten danser jo sammen, men vi har faktisk aldrig rigtig talt sammen, før vi kom med i 'Den store bagedyst', lød det fra SæÞór Kristjánsson.

- Hvordan har mændene det med, at I hopper over på den konkurrerende kanal?

- Jeg tror, at Thomas har været lidt presset over, at 'Den store bagedyst' har højere seertal end 'Vild med dans', grinede SæÞór Kristjánsson og fortsatte:

- Så kan vi hovere lidt over det. Ej. Han har bare været glad for, at jeg har gjort mine ting og hygget mig med det, så der er ikke noget der.

Den nye sæson af 'Den store bagedyst' bliver også tiende sæson og dermed jubilæum. Derfor kan vi da også ifølge Frederik Haun allerede nu begynde at glæde os.

- Der kommer lidt ekstra krydder på. Der sker lidt ekstra, end man er vant til. Folk er stjernedygtige. Det er folk, der lever og ånder kage. Man kan virkelig glæde sig, lød det.

