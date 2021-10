Afviser TV 2: - Det giver ikke mening

Igen i år glimrer danseren Frederik Nonnemann ved sit fravær i 'Vild med dans', som han ellers har været en del af i syv år.

For anden sæson i træk har han nemlig sagt nej til at medvirke i danseprogrammet på TV 2.

Alligevel mødte han fredag aften op i 'Vild med dans'-studiet sammen med sin tidligere dansepartner, youtuberen Julia Sofia Aastrup, for at hilse og heppe på de tidligere 'Vild med dans'-kolleger.

Her satte den kendte danser over for Ekstra Bladet og resten af den fremmødte presse også flere ord på, hvorfor han igen i år har valgt ikke at være en del af programmet.

- Jeg har lige lidt travlt med nogle andre ting og mit job, sagde Nonnemann, der arbejder som agent hos virksomheden Social Works.

- Jeg er ikke nødvendigvis helt færdig med det. Jeg har sagt til dem, at hvis de har brug for en til 'Knæk Cancer', så skal de bare sige til. Så kunne det være hyggeligt, sagde han videre.

Frederik Nonnemann var i studiet med Julia Sofia Aastrup, som han tidligere har danset sammen med. Foto: Anthon Unger

Har spurgt igen

- Hvad skal der til, før du kommer tilbage til programmet permanent?

- Jeg skal have noget plads i min kalender. Jeg synes kun, at jeg får mere og mere travlt, så det giver ikke mening lige pt, sagde Nonnemann og fortsatte:

- De var så søde at spørge, om jeg ville komme igen, og så var jeg jo sindssygt glad, for de er stadig min familie, hvilket også er grunden til, at jeg er her og hepper i dag, lød det fra Nonnemann, der dog i sidste ende valgte at sige nej tak til at vende tilbage i 'Vild med dans'.

- Savner du det?

- Jeg savner det da, for det står lidt stille med dansen, sagde Frederik Nonnemann med et grin og fortsatte:

- Jeg er sindssygt glad for programmet, og jeg synes jo, det er helt fantastisk, det de går igennem, og jeg forstår jo dem allesammen og alle de nye, der er med. Mit hjerte er også hos dem. For jeg har været der i syv år. Men nu kan jeg sidde på sidelinjen og heppe med, sagde han videre.

