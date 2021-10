Afviser TV 2: - Jeg tør ikke

Hver fredag kaster en række danske kendisser sig ud på dybt vand, når de stiller op i 'Vild med dans' og lærer en ny dans fredag efter fredag.

Men det er langtfra alle, der har lyst til at tage en tur i 'Vild med dans'-manegen.

Eksempelvis er krimiforfatter Sara Blædel en af kendte danskere, der flere gange har sagt nej, når TV 2 har ringet for at høre, om hun vil være med i programmet.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte hende på den røde løber forud for fredagens 'Vild med dans', hvor dukkede op for at støtte sin gode veninde Michelle Kristensen.

- Jeg er blevet spurgt, og jeg er ikke rigtig en dansetrold. Jeg er jo sådan en, der slår folk ihjel. Det er lidt mere mig, sagde hun med et grin og fortsatte:

- Jeg er blevet spurgt et par gange. Men i'm not much of a dancer. Jeg synes, det er vidunderligt at se på. Men det er slet ikke noget for mig.

Sara Blædel er også blevet spurgt flere gange, om hun vil være med i 'Vild med dans'. Hver gang har hun sagt nej. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Ikke modig nok

Heller ikke den tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er meget for at kridte danseskoene, lod hun fortælle, da hun dukkede op i 'Vild med dans'-studiet for at støtte Freja Kirk.

- Jeg vil ikke afsløre, hvor mange gange jeg er blevet spurgt. Det skal man ikke afsløre. Jeg siger ikke noget. Ingen kommentarer, sagde hun med et grin og fortsatte med at fortælle, hvorfor hun hver gang har sagt nej:

- Jeg kan rigtig godt lide 'Vild med dans'. Men jeg har hverken tid eller mod - og mest det sidste - til at være med i 'Vild med dans', sagde hun og fortsatte:

- Jeg er så stor beundrer af dem, der tør. Det kræver rigtig meget mod, og jeg synes, det er fantastisk, at de tør gå på gulvet foran hele Danmarks befolkning hver fredag aften. Men jeg tør ikke, lod hun forstå.

Helle Thorning-Schmidt var til 'Vild med dans' med sin veninde, iværksætter Birgit Aaby, der tidligere også har medvirket i programmet. Foto: Jonathan Damslund

Husker du Steen Lund fra 'Vild med dans'? Her kan du blive meget klogere på, hvor han er den dag i dag.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Afviser TV 2: - Jeg tør ikke Pernille Blume fik levet sig godt i rollen som Bond-babe under 'Vild med dans'.