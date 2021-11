Afviser tv-fiasko

Amors pile ramte i stor stil ved siden af, da 'Landmand søger kærlighed' for nylig løb over skærmen på TV 2.

Kun én deltager fandt kærligheden på skærmen, men det betyder ikke, at det har været spildt eller er slået fejl. Det understreger Lene Beier, da Ekstra Bladet møder hende på den røde løber forud for premieren på filmen 'Venuseffekten'.

- De fik stadig noget med sig, og det er jo det vigtigste. Vores mål er selvfølgelig, at de skal finde kærligheden, men det vigtigste er jo, at de mennesker, der tror, at der ikke findes en til dem, finder ud af, at det er der faktisk. Det er det vigtigste, siger Lene Beier.

Værten fortæller, at hun synes, at det generelt var en god sæson. Flere af deltageren har da også efterfølgende fundet en kæreste blandt nye og gamle bekendtskaber.

Drømmer om diversitet

TV 2 har heller ikke mistet modet, og man er i fuld gang med at finde deltagere til en ny sæson.

Lene Beier håber, at der kommer en række gode deltagere - og hvis hun får sit ønske opfyldt, bliver det ikke kun hvide, heteroseksuelle landmænd, seerne får lov til at opleve.

- De skal jo have lyst til at være med. Allan var jo mega modig ved at være den første homoseksuelle landmand (i denne sæson, red), og man kan jo håbe på, at der er en homoseksuel kvinde eller en landmand med anden etnisk baggrund, der har lyst til at være med. Det kunne give større diversitet, men det kræver, at de melder sig.

- Hvor langt er I i processen med at finde de nye?

- Jeg ved det ikke, for jeg må ikke være en del af det. Jeg må nemlig først møde dem, når de får deres breve, siger hun.

Lene Beier har derfor lige nu tid til andre projekter. Og Amor har tid til en omgang skydetræning forud for næste omgang af TV 2-programmet.