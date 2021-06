Afviser: - Vi er ikke kærester

Da Ekstra Bladet mødte Jasmin Victoria, der er aktuel i 'Paradise Hotel', på den røde løber til Reality Awards, var hun et stort smil og fortalte glad, at hun ikke skulle feste alt for meget, da hun dagen efter skulle rejse på ferie til Marbella i Spanien.

På de sociale medier har man da siden også kunnet se Jasmin Victoria nyde livet under sydens sol med drinks, strand og tilsyneladende også godt selskab.

På Instagram er det nemlig ikke gået manges næse forbi, at Jasmin blandt andre er afsted sammen med popsangeren Bro, og på flere billeder kan man da også se de to i kærlig omfavnelse, mens Jasmin ikke holder sig tilbage med at sende kærlige ord til Bro, der går under det borgerlige navn Kevin Andreasen.

Jasmin er i øjeblikket aktuel i 'Paradise Hotel', som kan ses på Viaplay og Viafree. Foto: Janus Nielsen/Nent Group Entertainment

Om der er et nyt kendispar på vej, må dog for nu stå hen i det uvisse, men over for Ekstra Bladet lægger Jasmin ikke skjul på, at de to har et godt øje til hinanden.

'Status er egentlig bare at vi nyder en ferie sammen med en vennepar', skriver hun i en besked til Ekstra Bladet.

Her understreger hun samtidig, at de to tager det stille og roligt og altså endnu ikke er kærester.

'Nej, vi er ikke kærester. Men vi har det i hvert fald godt sammen', lyder det fra Jasmin, der fortæller, at hun på nuværende tidspunkt ikke har yderligere at sige om deres forhold.

