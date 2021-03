Afviser: - Vi er ikke uvenner

Oh Land og Martin Jensen forsikrer, at alt er godt imellem dem, selvom de var drønende uenige under liveshowet forrige fredag

Bølgerne gik højt under andet liveshow i 'X Factor' sidste fredag, da Oh Land valgte at sende Martin Jensens solist Hiba ud til fordel for gruppen Neva & Ida.

Den beslutning var Martin Jensen nemlig ikke tilfreds med, og i diverse medier var han ikke bleg for at lange ud efter Oh Land og hendes beslutning, som han blandt andet kaldte 'helt sort', mens han ligeledes beskyldte hende for at vælge ud fra taktik og ikke ud fra faglighed.

Siden da har de to dommere dog fået talt sammen, og over for Ekstra Bladet understreger de, at der ikke er noget ondt blod.

- Der er ingen bad vibes, og vi er ikke uvenner, siger Oh Land.

- Jeg kan godt forstå, Martin reagerer, for man bliver meget involveret i det her program, og jeg forstår godt, at han føler sig ramt. Det er bare meget vigtigt for mig at understrege, at jeg på ingen måde har taget en taktisk beslutning, og det tror jeg også, han har forstået nu.

Foto: Lasse Lagoni/TV2

Ifølge Oh Land er det dog en naturlig del af 'X Factor', at man går lidt hårdt til hinanden ved dommerbordet.

- Der er god stemning imellem os, men det er klart, at vi er også nødt til at kommentere hinanden og det, vi laver. Så længe, det er sagligt, og ikke bliver mobbende. Jeg synes egentlig, vi er meget rosende over for hinanden og har en kæmpe respekt for hinanden.

Den del er Martin Jensen helt enig i.

- Folk skriver, at vi dommere også snakker hårdt til hinanden, men det gør vi ikke. Vi snakker kritisk, og det har alt sammen en faglig berettigelse, siger han og fortsætter med at fortælle, at han og Oh Land har haft en god snak siden andet liveshow, hvor de havde deres uenigheder:

- Alt, hvad vi siger, er sagt med et glimt i øjet eller et smil på læben. Det er tv, vi laver, og det er ikke noget, der kommer imellem os. Intet af det, der bliver sagt og gjort i programmet, kommer til at ændre mit syn på Nanna som person. Hun er en sød person, og vi har det skidegodt sammen, siger han.

