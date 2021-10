Afviser 'Vild med dans' igen og igen

TV 2-værten Louise Wolff havde fundet det helt store smil frem, da hun fredag aften dukkede op på den røde løber til 'Vild med dans'.

Med sig havde hun sin tidligere medvært fra 'Go' morgen Danmark', Sisse Fisker. De to holder nemlig med den samme person, afslørede de.

- Vi er her for at heppe på Lise Rønne, lød det fra Louise Wolff, der fortsatte:

- Det er så sjovt, fordi hun danser faktisk virkelig mærkeligt. Vi er så overraskede over hende allesammen, fordi hun ligner en af dem fra 'Jullerup Færgeby', når hun danser. Alle er helt: Okay, hvor får hun det fra?, sagde hun med et grin.

Louise Wollf og Sisse Fisker hepper begge på veninden Lise Rønne. Foto: Anthon Unger

Nej, nej og nej

Selvom den 43-årige tv-vært er ansat på 'Go' Morgen Danmark', der som bekendt bliver vist på TV 2, har hun måttet afvise sin arbejdsplads op til flere gange, når de har spurgt hende, om hun ikke kunne være frisk på en omgang 'Vild med dans'.

- Jeg er blevet spurgt nogle gange, om jeg vil danse med - og så er det sagt diplomatisk. Der var i hvert fald ved et af mine børn, de spurgte mig, om det ikke var nu, jeg skulle i form, også tænkte jeg, at den var hel gal. Men nej, jeg har sagt pænt nej indtil videre.

Foto: Anthon Unger

Men hvis Louise Wolff imod alle odds nogensinde skulle vise sig på dansegulvet i 'Vild med dans', ville det helt sikkert være i selskab med Silas Holst.

- Jeg kan rigtig godt lide Silas, fordi jeg vandt engang en Melodi Grand Prix-quiz sammen med ham, og vi vandt over Thomas Evers, så jeg tænker, at vi allerede har et makkerskab, der er godt, men om jeg vil gøre ham den ære, ved jeg ikke rigtig.

Foto: Anthon Unger

