Afviser vilde rygter: 'Det vil jeg aldrig nogensinde'

I kølvandet på ubådstragedien har 'Titanic'-instruktør James Cameron nu set sig nødsaget til at gå ud og afkræfte, at han var sat til at lave en film omkring dødsulykken

Da James Camerons 'Titanic'-film ramte biograflærreder verden over i 1997, var det nok ikke med hensigten om at antænde en heftig debat iblandt biografgængere verden over.

For var der, eller var der ikke plads på døren til både Rose og Jack?

Der skulle gå godt og vel 25 år, før filmens Oscar-vindende instruktør, James Cameron, gik ud og gav sit besyv på sagen.

For Cameron gider normalt ikke udtale sig om fnidder og sladder. Og dog.

For rygterne om en mulig film, der er baseret på den tragiske 'Titan'-ulykke, har floreret i periferien, siden dødsulykken fandt sted.

Her gik rygterne på, at siden 'Titan'-ubådens ekspedition drejede sig om skibsvraget på det oprindelige Titanic-skib, så lå det nært, at James Cameron skulle instruere en mulig filmatisering af dødsulykken.

James Cameron høstede stor ros for sit arbejde med 'Titanic'-filmen fra 1997. Foto: Javier Corbalan/Ritzau Scanpix

Men det er ikke tilfældet. For rygterne er også kommet James Cameron for øre, og han har ikke noget til overs for rygterne. Faktisk tager han kraftigt afstand til dem i et opslag på sin Twitter-profil.

'Jeg reagerer normalt ikke på stødende rygter i medierne, men det er jeg nødt til nu.'

'For jeg er IKKE ved at lave en OceanGate-film, og det vil jeg aldrig nogensinde gøre,' skriver den 68-årige James Cameron i nedenstående opslag.

James Cameron var tidligere ude og udtale - i forbindelse med ulykken - at ligheden med den oprindelige Titanic-ulykke var slående.

I OceanGate-ulykken mistede fem personer livet, da 'Titan'-ubåden imploderede og dermed knuste bådens besætning. Hvis du gerne vil vide mere om de fem, der var ombord, kan du læse mere om det her.