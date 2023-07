Afvist for åben skærm: Den var der ikke

SPOILER-ALARM: Hvis du ikke har set finaleafsnittet af 'Bachelorette' endnu og ikke vil have spoilers, så stop med at læs nu!

I torsdagens 'Bachelorette'-finale står Julie med valget om at give den sidste rose til enten Jonas eller Mads.

Jonas når dog at gøre beslutningen nemmere for Julie, da han beder hende om at give rosen til Mads.

- Jeg syntes måske bare ikke helt, at den var der. Jeg følte mig ikke forelsket på det tidspunkt. Jeg syntes, det ville være mærkeligt at tage imod rosen. Der skulle ligesom være sket mere på den korte tid, vi havde sammen, fortæller Jonas til Ekstra Bladet om sin beslutning.

Og med 'sket mere', vides det ikke, om der hentydes til noget bestemt. Men Jonas ville i hvert fald gerne have lært Julie bedre at kende 'under lagenerne'.



Ingen sovedate

På Jonas og Julies seneste date gjorde Julie det klart, at hun ikke ville sove sammen med Jonas.

- Vi havde haft en hyggelig date, men det var jo også lidt en afvisning, at hun ikke ville sove sammen med mig. Det sætter i hvert fald måske lidt en stopper for de følelser, der måske kunne være opstået. Der skulle være sket noget mere magi på den date, siger Jonas og fortsætter:

- Jeg ville gerne have sovet sammen med Julie, for så kunne vi jo have lært hinanden bedre at kende ... det skal jeg ikke lægge skjul på. Men når nu det ikke kunne være sådan, så er det måske det bedste.

Jonas valgte at tage ordet og sige til Julie, at hun ikke skulle tilbyde ham sin rose. Foto: TV 2

Jonas fortæller, at uanset om de havde sovet sammen eller ej, så tror han ikke, at det ville have ændret noget.- Jeg tror ikke, at det ville have ændret noget ved min beslutning. Selvom vi havde haft en hyggelig dag, så kan jeg heller ikke se, hvad en enkelt nat skulle have gjort af forskel. Der var jo også kun tale om få timer, da det var meget sent. Så jeg tror ikke, at det havde ændret min beslutning, hvis vi havde sovet sammen.Jonas mener samtidig, at finaleafsnittet giver et lidt misvisende billede i forhold til virkeligheden.

- De har klippet det lidt mærkeligt. Jeg siger jo til hende (Julie, red.), at jeg er ret sikker på, at vi har det på præcis samme måde. Derudover siger jeg, at hvis hun nu havde tænkt sig at give mig rosen, så synes jeg ikke, at jeg kunne tage imod den.

- De har klippet det meget, som om jeg bare forventer at få rosen. Det er, synes jeg, lidt mærkeligt, forklarer Jonas.

Det lykkedes altså ikke Jonas at finde kærligheden, men han har ikke mistet håbet.

- Jeg tror stadig på kærligheden og skal nok finde den en dag, siger Jonas i sæsonens sidste afsnit af 'Bachelorette'.

