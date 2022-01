Afvist i 'Løvens Hule': Nu er alt forandret

Ingen af løverne endte med at investere i Get Lit, men det har ikke stoppet det gæve søskendepar i deres forretningseventyr

Der var ellers interesse, da søskendeparret Maily og Linh søgte en investering til deres firma, hvor man kan leje en powerbank, når man fx er i byen og mangler strøm på telefonen.

Men det gik alligevel ikke helt, som de to havde håbet på, og buddet fra Mia Wagner endte som en fiasko.

Maily og Linh lagde i 'Løvens Hule' ikke skjul på, at de virkelig stod og manglede kapital, hvis deres forretning skulle fortsætte.

Til Ekstra Bladet fortæller de, at det heldigvis er lykkedes.

- Vi stod og skulle bruge finansiering og kapital med det samme. Så vi begyndte at søge med det samme, og det er lykkedes os. Vi har fået nye og store investorer, lyder det.

De to forklarer, at det var en god oplevelse at være med, og at de har fået meget ud af sparringen.

- Der var en masse gode input, og selvom vi var nervøse, fik vi meget ud af det. Det var en kæmpe oplevelse.

Da søskendeparret forlader programmet, bliver de opfordret til at komme tilbage, når der er mere omsætning i forretningen.

- Vi kan godt forstå, at de siger det, men vi har ikke planer om at komme tilbage. Nu har vi fået fem andre, store investorer i stedet. Selvom det er en brat afslutning, gav det os mod til at arbejde endnu hårdere, og nu er vi klar rulle vores forretning endnu mere ud.

Klar til genåbning

Get Lit har været lidt på standby, mens nattelivet har været lukket ned, da det her, de største kunder er.

- Det er svært at vækste i en coronatid, men vi har fået dobbelt så mange brugere, og nu har vi 20 procent mere i omsætning. Vi er også helt klar til den store genåbning. Vi har allerede 300 maskiner på lager, og de er klar til at blive afsat.

Lige efter programmet var de to lidt skuffede, men i dag kan de sagtens se, at det var det rigtige at gå uden en investering fra løverne.

- Vi synes da, at det var ærgerligt, vi ikke fik en investering, og efter optagelserne kunne vi godt tvivle på, om det var den rigtige beslutning, men i dag er vi stærkere end nogensinde.

