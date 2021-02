Afvist på DR: Nu vælter millionerne ind

Torsdag aften indtog ægteparret Henrik Rosenkjær og Michael Søndergaard, der står bag virksomheden Slow Studio, hvor de sælger ler to go, 'Løvens Hule' på DR1.

Her bad parret de fem løver om 350.000 kroner for ti procent af virksomheden - en værdiansættelse, der svarer til 3,5 millioner.

Desværre måtte de to herrer, der i deres virksomhed blandt andet tilbyder danskerne at få sendt pakker med ler og andet keramikgrej hjem til dem, gå hjem uden en investering.

Det fortryder løverne dog måske i dag. Siden ægteparret indtog 'Løvens Hule', er det nemlig gået forrygende i deres forretning, fortæller Michael Søndergaard.

- Vores forretning er eksploderet, og vi har omsat for halvanden million i 2020. Det er langt over, hvad vi havde troet og forventet, siger Michael Søndergaard til Ekstra Bladet og forsætter:

- Det er virkelig vildt, og vi har virkelig kunnet mærke en stigende interesse. Det har blandt andet gjort, at vi har ansat tre piger, og at vi har udvidet med et stort hus, hvor vi har keramik-retreat. Så selvom løverne ikke tændte på keramik, så kan vi konkludere, at vi virkelig er vokset hurtigt. Måske er vi forud for deres tid, siger han med et grin.

Ægteparret håber på, at deres forretning kan brede sig internationalt. Foto: PR-foto

Lærerig oplevelse

Alligevel fortryder Michael Søndergaard ikke, at han og ægtemanden tog chancen og troppede op i 'Løvens Hule'.

- Det var en god og lærerig oplevelse at være med, og vi har respekt for, at de synes, det var for tidligt at investere i vores virksomhed, siger han og fortsætter:

- Man kan jo ikke vide, hvad der var sket, hvis vi havde fået en investering. Måske var det accelereret endnu mere, end det er nu. Men det er svært at spå om, siger han.

Vil endnu længere ud

De to mænd bag Slow Studio har da også kun fået mere blod på tanden, siden de medvirkede i 'Løvens hule'.

- Vi bliver nærmest ugentligt kontaktet af nordiske naboer, som gerne vil have os til Norge og Sverige, og så er der også stor interesse fra Brooklyn. Så verden står åben for Slow Studio, siger han og fortsætter:

- Men det er klart, at corona er en faktor, så vi har ikke lagt en kæmpestor plan for det nye år, for corona er stadig en ubekendt. Men vi fortsætter og kommer med nye idéer, og så går vi også og leger med tanken om, om vi skal have en investor med.

En lerpakke som denne kan via Slow Studio blive sendt hjem i din postkasse. Foto: PR-foto

Selvom mange virksomheder har været hårdt ramt af coronavirus, der mange steder har sat salg og produktion helt i stå, er der gået anderledes for Slow Studio.

- Vores forretning er jo peaket og har fået liv på grund af corona. At stresse af og at komme ned i tempo og finde glæden ved at være derhjemme, er jo noget, der taler meget ind i tiden lige nu, og det var jo noget, vi ikke kunne have forudset, siger han og fortsætter:

- Men folk har virkelig fået øjnene op for de her hyggeprojekter, man kan lave i hjemmet, og den tanke taler Slow Studio lige ind i. På den måde kan vi ikke klage.