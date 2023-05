Afvist på tv: Det er fandeme i orden

Bejleren Boris Hiort forsøgte som den første i 'Bachelorette' at snige et kys ind, men det gik ikke helt som planlagt

Når man er 16 mænd, der kæmper om to kvinder, så er der ingen tid at spilde. Det kan bejleren Boris Hiort fra TV 2-programmet 'Bachelorette' skrive under på.

Det står hurtigt klart, at Boris Hiort er blandt favoritterne hos de to bachelorettes. Han får første rose af Julie og bliver inviteret på første singledate af Mette, og interessen fra kvinderne har Boris Hiort selv bemærket, måske han endda har misforstået den lidt.

Under daten ser Boris Hiort sit snit til at snige et lille kys ind, men han bliver pænt afvist af Mette Sommer.

- Jeg synes, det var så fint, helt forståeligt og totalt i orden. Jeg var i min egen lille verden, og der var meget pres på hende. Det tænkte jeg ikke over, jeg tænkte bare, at hun så dejlig ud, fortæller Boris Hiort til Ekstra Bladet.

Det er ikke livets undergang

Boris Hiort fortæller, at han faktisk var glad for, at afvisningen blev filmet og kom med i programmet, fordi det er med til at fortælle en historie.

- Det er fedt at vise, at der er et liv efter at blive afvist. Det kan fylde så meget inde i ens hoved. Man er altid bange for at blive afvist, og det kan være en kæmpe usikkerhed. Men det er godt at vide, at der ikke sker noget ved det, siger Boris Hiort og tilføjer, at det ikke er livets undergang at blive afvist.

- Vi viser, at man tager en chance indimellem. Hvis vi aldrig tager chancer, så finder vi aldrig ud af, hvad der skulle ske, siger Boris Hiort.

'Bachelorette' kan ses på TV 2 Play og TV 2 Echo.

